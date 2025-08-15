Несколько человек погибло в результате взрыва на оружейном заводе под Рязанью

Не менее пяти человек погибло и около 20 пострадали при взрыве в пороховом цеху оружейного завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области.

Под завалами остаются люди, доступ к ним затруднён, передаёт издание "База". Число погибших может увеличиться. На предприятии продолжается сильный пожар, следует из записей очевидцев. Эвакуированы более 100 человек. По разным сообщениям, от 5 до 10 раненых находятся в тяжёлом состоянии.

Завод, по данным на 2021 год, производит ракеты для реактивной артиллерии, различные виды авиационного вооружения и газогенераторы для подводных лодок.

По данным местных СМИ, возгорание в цеху произошло около 10:30 утра, на месте работают оперативные службы. В результате взрыва здание порохового цеха было полностью разрушено.

Региональные власти создали штаб по ликвидации последствий взрыва, на место выехал губернатор Павел Малков. Причины случившегося официально не называются, Mash сообщает, что на заводе сдетонировал боеприпас во время работ.

В октябре 2021 года взрыв произошел на предприятии "Разряд", выкупившем участок земли "Эластика"; тогда погибли 17 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушениях требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Учредитель "Разряда" Александр Егоршин и гендиректор компании Сергей Нистраткин получили четыре года условно и 6,5 года колонии, передаёт "Настоящее время".

Новость дополняется