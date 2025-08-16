В Рязани объявили траур по погибшим в результате взрыва на оружейном заводе

В Рязанской области понедельник, 18 августа, объявлен днём траура по погибшим в результате взрыва на оружейном заводе "Эластик", сообщил губернатор региона Павел Малков. Число погибших в субботу выросло до 11, на месте продолжается разбор завалов.

В пятницу утром в пороховом цехе завода, производящего боеприпасы и авиационное оружие, произошли пожар и взрыв. Здание цеха полностью разрушено. Предварительной причиной случившегося назвали нарушение техники безопасности.

Пострадали 130 человек, 29 из них госпитализированы, сообщил оперативный штаб. В день траура в регионе будут приспущены флаги, учреждениям культуры, эфирным СМИ и организациям рекомендовали отменить развлекательные мероприятия и программы.