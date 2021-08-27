Число погибших в аэропорту Кабула возросло до 200

Число погибших при взрывах в аэропорту Кабула в четверг, 26 августа, возросло почти до 200, включая 13 американских военных. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Минздрава Афганистана. Ранее сообщалось о том, что в результате подрыва смертников у одного из входов в кабульский аэропорт погибли более 100 человек.

Корреспондент CBS News в Афганистане уточняет, что среди погибших есть дети. Около 200 человек получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещённая в России террористическая группировка "Исламское государство".

Движение "Талибан" (признанное в России террористическим, его деятельность запрещена) сообщило о задержании нескольких человек по подозрению к причастности к взрывам.

Талибы заняли Кабул 15 августа на фоне вывода из Афганистана войск США и их союзников. Президент страны Ашраф Гани покинул страну. В кабульском аэропорту началась массовая эвакуация иностранных миссий и сотрудничавших с ними афганцев, которые опасаются преследования со стороны талибов.

По данным The Washington Post, "Талибан" просил Вашингтон сохранить в Афганистане дипломатическое присутствие. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что после 31 августа димписсия в США работать не будет.

В общей сложности США и союзники вывезли из Афганистана более 100 тысяч человек. Талибы позволили вывезти из страны людей, но разрешили присутствие военных в аэропорту Кабула до 31 августа.

Соединённые Штаты и другие страны продолжают вывозить людей. Германия и Испания полностью завершили эвакуацию.

Завершающую стадию эвакуации проводит Великобритания. Кроме того, британское правительство организовало чартерный рейс для вывоза из Афганистана 200 собак и кошек.

Эвакуацией животных занимается бывший служащий британских военно-морских сил. Ранее Минобороны королевства отказывалось пускать животных в самолёты из соображений безопасности. Власти выделили бюджет на спецрейс. Животные доставлены в аэропорт.

Талибы захватили Кабул 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гари покинул страну. В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, "Талибан" придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего, жёсткие правила действовали в отношении женщин и девочек. Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы опасаются преследований и полагают, что доверять исламистам нельзя.