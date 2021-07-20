Число смертей от COVID-19 в Индии может быть занижено в 10 раз

Число смертей от COVID-19 в Индии может быть в 10 раз выше, чем заявлено официально. Об этом сообщили специалисты американского центра глобального развития.

Эксперты провели собственное расследование на основе трёх разных источников и выяснили, что с начала пандемии по июнь 2021 года в стране зафиксировано более четырёх миллионов избыточных смертей. По официальным данным, число пациентов умерших в Индии от коронавируса – чуть более 400 тысяч.

Американские специалисты признают, что причиной смертности может быть не только коронавирус, но, вероятно, именно COVID-19 был причиной значительной части избыточных смертей.

С весны в Индии наблюдается вспышка коронавируса. В мае число заразившихся в день превышало 400 тысяч. Кроме того, в Индии был выявлен новый штамм COVID-19 – "дельта". Позднее он распространился по всему миру. По словам учёных, индийский штамм является одним из наиболее заразных вариантов коронавируса.

В Индии, по официальным данным, число заболевших превышает 30 миллионов. В стране проходит вакцинация. Первую дозу вакцины получили 23 процента жителей страны. Полностью вакцинированы около шести процентов.

Пандемия коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. С начала пандемии во всём мире выявлено более 190 миллионов случаев заболевания COVID-19. Умерли более четырёх миллионов человек.

На днях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что мир всё больше отдаляется от окончания пандемии. Среди причин этого, по данным ВОЗ, несоблюдение профилактических мер и недостаток вакцин в ряде стран.