Власти Тувы запретили жителям выходить на улицу из-за коронавируса

Власти Тувы запретили жителям выходить на улицу, за исключением случаев, когда в этом есть неотложная необходимость. В республике закрыты большинство магазинов, гостинцы, парки. Рядом с озёрами установлены контрольно-пропускные пункты. Решение принято из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа.

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Ограничения введены вечером в пятницу исполняющим обязанности главы республики по рекомендации главного санитарного врача. Детям до 14 лет запрещено выходить на улицу без сопровождения родителей. Остановлена работа парикмахерских, салонов красоты и детских садов. В популярные места отдыха отправлены патрули МЧС, полиции и Росгвардии. Ранее в республике была запрещена работа общественного транспорта в выходные.

16 июля в Туве коронавирус выявили у 195 человек за сутки, что стало максимальным значением с начала пандемии. 17 июля – 191 человек. В регионе госпитализированы 1410 человек, свидетельствуют данные местного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Из них около 40 подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.