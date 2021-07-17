Власти Тувы запретили жителям выходить на улицу из-за коронавируса

Власти Тувы запретили жителям выходить на улицу, за исключением случаев, когда в этом есть неотложная необходимость. В республике закрыты большинство магазинов, гостинцы, парки. Рядом с озёрами установлены контрольно-пропускные пункты. Решение принято из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Ограничения введены вечером в пятницу исполняющим обязанности главы республики по рекомендации главного санитарного врача. Детям до 14 лет запрещено выходить на улицу без сопровождения родителей. Остановлена работа парикмахерских, салонов красоты и детских садов. В популярные места отдыха отправлены патрули МЧС, полиции и Росгвардии. Ранее в республике была запрещена работа общественного транспорта в выходные.
16 июля в Туве коронавирус выявили у 195 человек за сутки, что стало максимальным значением с начала пандемии. 17 июля – 191 человек. В регионе госпитализированы 1410 человек, свидетельствуют данные местного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Из них около 40 подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
- В начале июня в России начался резкий рост числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Региональные власти стали требовать от жителей обязательной вакцинации и вновь ужесточать карантинные требования. С 27 июня по 11 июля локдаун действовал в Бурятии.
- По данным федерального оперативного штаба, за сутки в России выявлены 25 116 случаев инфицирования коронавирусом. Умерли 787 человек. Общее число умерших, по разным оценкам, составляет от 147 655 до приблизительно 500 тысяч.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.