Число выехавших жителей Карабаха приблизилось к 90 тысячам

Число вынужденно уехавших в Армению жителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в Азербайджане к утру 29 сентября приблизилось к 90 тысячам. Чуть больше 20 тысяч из них обеспечены государственным жильем. Об этом сообщает армянское правительство.

На начало года армянское население региона оценивалось в 120 тысяч человек, это означает, что его покинули как минимум 3/4 жителей. Азербайджан свою оценку числа беженцев не раскрывал.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в регионе может не остаться армянского населения. Он обвинил азербайджанские власти в этнических чистках и депортации жителей.

Армения направила в Степанакерт (азербайджанское название – Ханкенди) несколько десятков автобусов для вывоза тех, у кого нет личного транспорта. 30 автобусов для отправки жителей региона в Армению направили и власти Азербайджана.

Баку заявил, что слова премьера Армении подрывают перспективу достижения мира между Баку и Ереваном. Азербайджанские власти подчеркнули, что с их точки зрения массовый отъезд – это личное решение жителей. МИД Азербайджана в своём заявлении указал, что призывает местное население не покидать Карабах и начать реинтеграцию в азербайджанское общество.

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев также сообщил, что Баку готов допустить в Карабах миссию наблюдателей ООН. Летом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Баку готовится переселить в регион 150 тысяч азербайджанцев.

29 сентября на пограничном контрольно-пропускном пункте "Лачин" азербайджанские силы задержали бывшего командующего силами непризнанной республики Левона Мнацаканяна, пытавшегося въехать в Армению, сообщают телеграм-каналы. Он с 2015 по 2018 годы был министром обороны НКР. В 2015, 2016, 2017 между карабахскими и азербайджанскими вооружёнными силами происходили столкновения с использованием тяжёлого оружия, стороны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Несколько дней назад в Лачине был задержан и отправлен в Баку бывший глава правительства непризнанной республики Рубен Варданян. Его арестовали. Варданяну предъявлены обвинения в финансировании терроризма, участии в создании вооруженных формирований и в незаконном пересечении границы.

Территория Нагорного Карабаха по международному праву принадлежит Азербайджану. Баку не контролировал регион с начала 1990-х годов. Независимость региона не признавала ни одна из стран мира, включая Армению.

В конце 2020 года Азербайджан в результате 44-дневной войны вернул под контроль значительную часть Карабаха. Баку и Ереван подписали соглашение о прекращении огня, но мирный договор до сих пор не подписан.

19 сентября Азербайджан обвинил проармянские силы в терроризме и обстрелах азербайджанских позиций. Азербайджанская армия начала военную операцию в регионе. Через сутки руководство самопровозглашённого региона капитулировало на условиях Баку.

28 сентября глава непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

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