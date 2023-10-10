Число жертв ракетного удара по селению Гроза в Украине возросло до 53

В полиции Харьковской области во вторник сообщили, что на данный момент установлены личности 53-х погибших в результате российского ракетного удара по селению Гроза в Купянском районе.

"Мы идентифицировали 53 погибших. Поэтому можно заявить, что на сегодняшний день у нас увеличилось количество жертв. А учитывая еще неидентифицированные останки и заявления о без вести пропавших - окончательное число может увеличиться", - сказал на брифинге глава следственного управления областной полиции Сергей Болвинов. До этого сообщалось о 52-х погибших при ударе по Грозе.

Пропавшими без вести, по словам Болвинова, сейчас считаются 5 человек. Всего поступило 22 заявления о пропаже людей, четырех из них удалось найти живыми, 13 - внесены в списки погибших.

5 октября российская ракета попала в кафе-магазин в Грозе, где в тот момент проходили поминки по украинскому военнослужащему, ранее погибшему на фронте. Среди жертв удара были сын и другие члены семьи этого человека. Представитель областной прокуратуры заявил на следующий день после удара, что в кафе находились только гражданские лица, хотя российские военные могли думать, что там собрались военнослужащие.

Представитель России в ООН Василий Небензя заявил 9 октября, что в Грозе "проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовали множество его подельников", - подчеркнул Небензя.

Власти Украины обвинили Россию в целенаправленном теракте против мирного населения.

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