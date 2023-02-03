Число погибших в результате попадания ракеты по четырёхэтажному жилому дому в Краматорске вечером первого февраля возросло до четырёх, сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко. Утром третьего февраля Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины отчиталась о завершении разбора завалов.

Украинские власти сообщили, что в дом попала российская тактическая ракета, запущенная комплексом "Искандер-К". Был полностью разрушен один подъезд, ещё два — серьёзно повреждены. Взрывом задело ещё восемь жилых домов, рассказал глава Донецкой военной областной администрации Павел Кириленко.

Москва ракетный удар не комментировала. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших при ударе и пообещал найти и наказать виновных в случившемся.