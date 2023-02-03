Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Число жертв ракетного удара по жилому дому в Краматорске увеличилось до четырёх

Число погибших в результате попадания ракеты по четырёхэтажному жилому дому в Краматорске вечером первого февраля возросло до четырёх, сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко. Утром третьего февраля Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины отчиталась о завершении разбора завалов.

Украинские власти сообщили, что в дом попала российская тактическая ракета, запущенная комплексом "Искандер-К". Был полностью разрушен один подъезд, ещё два — серьёзно повреждены. Взрывом задело ещё восемь жилых домов, рассказал глава Донецкой военной областной администрации Павел Кириленко.

Москва ракетный удар не комментировала. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших при ударе и пообещал найти и наказать виновных в случившемся.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG