Число жертв удара по городу Часов Яр достигло 43

Спасатели извлекли 43 тела из-под завалов разрушенного многоэтажного дома в городе Часов Яр Донецкой области, среди них один ребенок. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению ведомства, из-под завалов были спасены девять человек. Поисковые работы продолжаются.

Вечером 9 июля в результате российского ракетного обстрела города Часов Яр в Донецкой области были разрушены две жилых пятиэтажки. Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщал, что российские военные выпустили четыре ракеты из реактивных систем залпового огня "Ураган".

"Это был ракетный удар. И каждый, кто отдает приказы на такие удары, каждый, кто их совершает по обычным нашим городам, по жилым районам, убивает совершенно сознательно. После таких ударов убийцы не смогут сказать, что чего-то не знали или что-то не понимали", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

9 июля Минобороны РФ заявило, что в районе Часова Яра ударом "высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков".

11 июля ведомство сообщило, что "высокоточным оружием наземного базирования" в районе населенного пункта Часов Яр был уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. "В результате удара уничтожено более трехсот националистов", – говорится в сообщении.

Часов Яр расположен к западу от города Бахмут, на который сейчас наступают российские войска.