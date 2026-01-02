Число жертв удара по селу Хорлы возросло до 27

Число жертв атаки дронов на кафе и гостиничный комплекс в селе Хорлы в подконтрольной России части Херсонской области возросло 27, сообщил Следственный комитет России.

По данным ведомства, среди погибших двое несовершеннолетних. В больницы Херсонской области и аннексированного Крыма с различными травмами доставили 31 раненого, среди них пятеро детей.

Подконтрольная российским властям администрация региона опубликовала первые списки погибших.

Херсонское медиа "Мост" писало, что под удар попали ресторан "Украинский дом" и отель "Лео". Кадры с места пожара опубликовали, в частности, член Совета Федерации Дмитрий Рогозин и провоенный блогер Александр Шептура. По его словам, во время тушения возгорания погибли и российские военные.

Всего в здании в ночь на 1 января находились не менее 100 человек, отметили в Следственном комитете. В ведомстве добавили, что следователи изъяли фрагменты нескольких дронов. Как сообщал назначенный Россией глава региона Владимир Сальдо, в атаке были задействованы три беспилотника, один из которых был с зажигательной смесью.

1 января Сальдо доложил о ситуации по телефону президенту России Владимиру Путину. Он также назвал удар "по жестокости, бесчеловечности и цинизму таким же, как сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года".

Представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий отверг причастность к удару украинских военных. "Силы обороны Украины придерживаются норм Международного гуманитарного права и наносят удары исключительно по военным целям противника, объектам топливно-энергетического комплекса РФ и других законных целях, с целью уменьшения военного потенциала страны-агрессора", – сообщил он.