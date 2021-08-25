Рейтинг Байдена серьёзно снизился на фоне ситуации в Афганистане

Социологи зафиксировали серьезное снижение рейтинга президента США Джо Байдена. Американцы разделились пополам в оценке того, насколько эффективен он в решении поставленных перед ним задач. Об этом сообщает Politico.

Согласно проведённому в воскресенье опросу CBS News, рейтинг одобрения работы Байдена снизился на 8 процентных пунктов по сравнению с июлем – до 50 процентов. В опросе NBC News рейтинг одобрения Байдена составил 49 процентов – падение составило 4 пункта с прошлого месяца.

Речь идет о резком спаде после первых шести месяцев президентства, в течение которых Байден сохранял высокие оценки со стороны соотечественников. Падение происходит на фоне проблемной эвакуации из Афганистана и роста случаев заражения коронавирусом.

Согласно совместному опросу, проведенному USA Today и Университета Саффолка, 62 процента не одобряют действия Байдена в связи с выводом американских войск из Афганистана, 26 процентов заявили, что одобряют их, а 12 процентов не смогли определиться с ответом.

В то же время в целом рейтинг Байдена все еще выше, чем у его предшественника Дональда Трампа, популярность которого никогда не превышала более 48 процентов.

Во вторник Байден объявил, что США намерены завершить эвакуацию собственных и иностранных граждан из Афганистана до 31 августа. По его словам, операция продолжается, но удастся ли закончить в срок, зависит и от взаимодействия с талибами. В свою очередь талибы объявили, что больше не будут пропускать афганцев в аэропорт Кабула.