Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 тысяч

Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии, которые произошли 6 февраля, достигло 50 тысяч. Об этом сообщает Reuters.
В Турции погибли 44 218 человек, в Сирии – 5914.
Турция начала работы по восстановлению домов: в результате землетрясений более 160 тысяч зданий, в которых находились 520 тысяч квартир, были разрушены или получили повреждения.
Власти страны заявили, что для пострадавших были установлены 313 тысяч палаток и планируется поставить 100 тысяч контейнерных домов. По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, было расширено расследование в отношении строительных подрядчиков, подозреваемых в нарушении стандартов безопасности: установлено 564 подозреваемых, 160 человек официально арестованы.
- В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Тысячи жителей пострадавших городов остались без жилья, разрушены тысячи строений, включая больницы, школы и многоквартирные дома. В Турции на три месяца объявлено чрезвычайное положение.
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