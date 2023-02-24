Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 тысяч

Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии, которые произошли 6 февраля, достигло 50 тысяч. Об этом сообщает Reuters.

В Турции погибли 44 218 человек, в Сирии – 5914.

Турция начала работы по восстановлению домов: в результате землетрясений более 160 тысяч зданий, в которых находились 520 тысяч квартир, были разрушены или получили повреждения.

Власти страны заявили, что для пострадавших были установлены 313 тысяч палаток и планируется поставить 100 тысяч контейнерных домов. По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, было расширено расследование в отношении строительных подрядчиков, подозреваемых в нарушении стандартов безопасности: установлено 564 подозреваемых, 160 человек официально арестованы.