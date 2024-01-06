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Число жертв землетрясения в Японии превысило 120

Последствия землетрясения в Японии, январь 2024 года
Последствия землетрясения в Японии, январь 2024 года

Число жертв землетрясения, случившегося в префектуре Исикава в Японии 1 января, достигло 126. Об этом в субботу сообщает телеканал NHK.

По последним данным, ранения в результате землетрясения получили больше 500 человек, больше 200 — считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция в Исикаве продолжается, но спасатели предупреждают, что с каждым днём шансы найти выживших уменьшаются.

Работу спасательных служб затрудняют ухудшившиеся погодные условия – снег и низкие температуры. На полуострове Ното до сих пор продолжаются повторные подземные толчки. Последний из них в субботу 6 января достигал магнитуды 5,3.

По словам властей, часть уже поврежденных дорог может полностью разрушиться.

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