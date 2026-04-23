Член Конгресса США Джо Уилсон: "Путин хочет восстановить СССР"

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон осудил удары российской армии по гражданским объектам в Украине. В интервью Радио Свобода он заявил, что намерен вместе с коллегами выяснить, как американские комплектующие попадают в Россию. По его словам, такие детали регулярно находят в обломках беспилотников, которыми атакуют украинские города.

Корреспондент Радио Свобода Алекс Рауфуглу также спросил конгрессмена о политике Грузии, готовности Сената принять санкции против "Грузинской мечты", и о том, могут ли США противостоять влиянию Китая на Кавказе.

"Вмешательство военного преступника Путина было успешным в Грузии"

– Поговорим о Грузии – стране, которая вам глубоко небезразлична. Вы призываете правительство США – и не только нынешнее, но и будущее – по сути, обновить политику в отношении "Грузинской мечты" На последних парламентских выборах в октябре 2024 года "Грузинская мечта" на участках, открытых за границей, получила 15% голосов. В Грузии, по официальным данным ЦИК, партия власти получила около 54% голосов. Прозападная оппозиция обвинила "Грузинскую мечту" в фальсификациях и отказалась признавать итоги выборов. С тех пор оппозиция, как и часть зарубежных партнеров Грузии, не признают легитимность правительства "Грузинской мечты". В стране почти год продолжаются протесты с требованием проведения новых парламентских выборов.. Мы слышали от этой администрации (и об этом вы спрашивали), когда госсекретарь упомянул в прошлом году, что политика в отношении Грузии находится на пересмотре. Но недавно мы увидели шаги Вашингтона навстречу "Грузинской мечты", в частности, телефонный звонок из Госдепартамента, что затем попытались представить как "перезагрузку" отношений с США. Так ли это на самом деле?

– Что ж, на самом деле меня вдохновляет сам грузинский народ. У меня были прекрасные визиты в Тбилиси, встречи с замечательными, мужественными людьми. Четверо моих сыновей служили за границей вместе с грузинскими войсками. И я точно знаю одно: грузинские солдаты отважны и смелы. Я всегда был спокоен за своих сыновей, когда они служили на Ближнем Востоке и в Центральной Азии плечом к плечу с грузинами. Именно народ Грузии вдохновил меня настаивать на признании того, что в стране должны пройти честные и свободные выборы. Это то, что необходимо.

Учась на горьком опыте Грузии, народ Молдовы смог сдержать российское вмешательство

Мы видим, что ход истории сейчас повернут в сторону демократии. Мы видели в прошлом вмешательство военного преступника Путина: к сожалению, на мой взгляд, оно было успешным в Грузии. Но Путин потерпел неудачу в Молдове В Молдове на парламентских выборах в сентябре 2025 года победила проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS), которую возглавляет действующий президент Молдовы Майя Санду. PAS набрала 50,2% голосов избирателей. Пророссийский "Патриотический блок", одним из лидеров которого является бывший президент Игорь Додон, набрал 24,18% голосов избирателей.. Учась на горьком опыте Грузии, народ Молдовы смог сдержать российское вмешательство.

Кроме того, позитивно, что в Румынии смогли противостоять российскому влиянию, и не увенчалось успехом давление на Армению.

И что действительно невероятно – в Сирии пал режим Асада 7 декабря 2024 правивший Сирией 24 года Башар Асад покинул Дамаск и улетел в Москву, 54 года диктатуры, работавшей с Советами, а затем с военным преступником Путиным.

На этой неделе в Венгрии – новое правительство 12 апреля этого года на парламентских выборах в Венгрии уверенно победила оппозиционная партия "Тиса" во главе с 45-летним Петером Мадьяром. Виктор Орбан, действующий премьер-министр Венгрии и многолетний друг Кремля, уйдет в отставку после 16 лет правления, которое поддерживает Евросоюз, свободу и суверенитет Украины. Этот поток перемен должен коснуться и Грузии.

Я очень горжусь президентом Дональдом Трампом за то, что он смог способствовать соглашениям 8 декабря 2025 года Никол Пашинян и Ильхам Алиев на совместной с президентом США Дональдом Трампом церемонии в Белом Доме подписали договор о транспортном коридоре между Азербайджаном и входящей в его состав Нахичеванской автономной республикой, который пройдет по территории Армении.

Также был опубликован текст парафированного мирного договора между Азербайджаном и Арменией. В нем Армения и Азербайджан отказываются от территориальных претензий друг к другу, а также применения силы в отношении друг друга между президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном – эти две бывшие советские республики теперь тесно связаны с США экономически. Мы хотим такой же стабильности, мира и процветания для народа Грузии.

– Вы упомянули две страны региона — Азербайджан и Армению. Не теряет ли Грузия в таком случае свою стратегическую значимость?

– Нет-нет, Грузия находится в самом центре событий. Южный Кавказ важен, потому что мы видим сговор военного преступника Путина и Коммунистической партии Китая (КПК) вокруг порта Анаклия на Черном море. В мае правительство Грузии объявило о передаче 49% доли порта, а также контрактов на строительство и эксплуатацию нового порта китайскому консорциуму. Контрольный пакет в 51% будет принадлежать государству. Ранее попытку построить порт в Анаклии предпринимал консорциум, сформированный грузинским банком TBC Bank и американской компанией Conti International. Еще в 2018 году с территории будущего порта переселили жителей. Но после нескольких лет политических споров власти страны отменили проект в 2020 году, и с тех пор участок пустует.Китай заинтересован в контроле над этим портом, чтобы управлять транспортировкой редкоземельных металлов и минералов из недавно освободившихся республик Центральной Азии. Для Америки стратегически важно, чтобы этот порт оставался свободным и открытым, а не контролировался Компартией Китая.

Нам известно о попытках тбилисского режима сотрудничать с режимом в Тегеране

Также мы видим, что пока идет война в Иране, военный преступник Путин работает с элементами "Грузинской мечты" для передачи разведданных Ирану. Нам известно о попытках тбилисского режима сотрудничать с режимом в Тегеране. Это ужасающая ситуация: правительство Ирана только в этом году убило 35 000 протестующих-патриотов по всей стране. То, что режим "Грузинской мечты" выказывает уважение убийце тысяч человек Хаменеи, очень показательно. Я верю, что это не отражает волю прекрасного и решительного народа Грузии, который хочет быть свободным.

"Дональд Трамп старается работать со всеми"

– Учитывая все проблемы — пытки, связи с Ираном и Россией — считаете ли вы, что администрация США солидарна с вами? Учитываются ли эти "болевые точки"?

– Президент Дональд Трамп старается работать со всеми. Он пытался работать с Мадуро, диктатором Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес в ночь на третье января 2026 года были задержаны американскими военными в Каракасе и доставлены в США. Мадуро, его жене и еще четверым лицам в США предъявлены обвинения по четырем пунктам, включая "наркотерроризм" и заговор с целью импорта кокаина – не вышло, теперь этот диктатор в тюрьме на Манхэттене. Асад теперь в Москве Свергнутый президент Сирии Башар Асад живет на Рублевке, а его семья ведет "полную роскоши и безнаказанности" жизнь, пишет The New York Times со ссылкой друзей его семьи, родственников и бывших сирийских чиновников.

В Москву Асад бежал в начале декабря 2024 года после того, как оппозиционные ему группировки вошли в Дамаск. Владимир Путин предоставил ему убежище в России, куда он и его семья, по данным издания, прилетели на частных самолетах. Башара Асада и его семью сначала поселили в отель Four Seasons, стоимость аренды номеров в котором может достигать 13 тысяч долларов в неделю. Затем его семья переехала в двухэтажный пентхаус в башне "Федерация" в "Москва-Сити", а сейчас он, как утверждается, живет на Рублевке в пригороде Москвы под охраной российских спецслужб, которые контролируют его передвижения и запрещают его семье делать публичные заявления.. Трамп даже пытался работать с Ким Чен Ыном и понял, что тот "не с этой планеты". Президент усвоил урок: если у режима-изгоя есть ядерная бомба, даже самый отсталый и деспотичный режим может удержаться у власти. Поэтому Трамп сделает все, чтобы у Ирана не было ядерного оружия.

У нас как никогда много единства

Трамп объединил страны региона – Турцию, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Оман – для работы с США. Он сплотил Европу в поддержке Украины. Путин думал разделить Европу, но вместо этого вдохновил Швецию Швеция официально вступила в НАТО 7 марта 2024 года, став 32-м членом Альянса и Финляндию Финляндия официально стала 31-м членом НАТО 4 апреля 2023 года вступить в НАТО. И я очень благодарен, что у нас как никогда много единства в Европе против военного преступника Путина, единство других стран-соседей против Тегерана. В нашем полушарии соседи традиционно противостоят влиянию Америки, но сейчас лидеры Латинской Америки приветствовали действия Трампа против диктатуры в Венесуэле и на Кубе. И ход мировой истории направлен к свободным выборам, и однажды это коснется Республики Грузия.

"Диктатуры с "властью оружия" вторгаются в демократии с "властью закона"

– О шагах законодательной власти: вы недавно внесли на обсуждение Палаты представителей законопроект о противостоянии влияния Китая на Кавказе. Каковы обозначенные в нем приоритеты?

Хорошая новость: в Китае видят ответы диктаторам по всему миру

– Это закон против зловещего влияния Компартии Китая, которая стремится к мировому господству. Южная Корея и Япония удвоили свои военные возможности, чтобы продвигать мир через силу. Идет сотрудничество с Австралией, с Филиппинами. Мы должны быть вместе с силами демократии.

Мы находимся в состоянии конфликта: диктатуры с "властью оружия" вторгаются в демократии с "властью закона". Это началось 24 февраля 2022 года с вторжения военного преступника Путина в Украину и продолжилось седьмого октября 2023 года 7 октября 2023 года в результате вторжения боевиков ХАМАС и других военизированных исламистских группировок из сектора Газа в Израиль 1200 израильтян были убиты (включая 364 участника музыкального фестиваля Nova), а еще 253 были взяты в заложники. нападением марионеток Ирана на Израиль. Хорошая новость: в Китае видят ответы диктаторам по всему миру.



– Могут ли США помешать Китаю? Есть ли еще пространство для маневра?



– Президент Трамп уже добивался успеха. К примеру, члены моей семьи живут в Панаме, поэтому мне доподлинно известно, что Коммунистическая партия Китая предпринимала попытки установить контроль над Панамским каналом со всех сторон и была в шаге от реализации этого плана. Но Трамп вытеснил их влияние. Он не хочет, чтобы компартия Китая контролировала порты. То же касается и Анаклии. На Южном Кавказе его достижение – соглашение между Арменией и Азербайджаном. Недостающий элемент здесь – Грузия.



– Что вы скажете грузинскому народу, который был сбит с толку звонком из Госдепартамента, который "Грузинская мечта" восприняла как поддержку?



– Послушайте, это лишь мое скромное мнение, но людям стоит осознать, насколько значим тот факт, что у нас такой выдающийся госсекретарь, как Марко Рубио. Понимаете, Марко Рубио не нужно объяснять, каковы последствия тоталитаризма. Его семье пришлось бежать с Кубы. Они приехали в Соединенные Штаты, и кубино-американская община добилась просто феноменальных успехов.

– Мой последний вопрос о Грузии — акт MEGOBARI Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience, and Independence Act — "Акт по мобилизации и расширению возможностей Грузии для обеспечения подотчетности, устойчивости и независимости". Это законопроект, представленный в Конгрессе США весной 2025 года, направлен на сдерживание влияния России, Китая и Ирана в Грузии. Стоит ли ожидать нового витка?



– О, я рад, что вы упомянули закон MEGOBARI и само голосование. Народ Грузии вдохновил нас: Палата представителей приняла законопроект о введении санкций против "Грузинской мечты" большинством в 349 голосов против 42. Послушайте, у нас не было другого такого законопроекта. Будучи демократией, мы имеем серьезные разногласия, но этот документ получил 85%, а то и 90% голосов. И отличная новость в том, что он дошел до Сената США, где его поддерживают 90% сенаторов. Но там очень строгие правила. Скажу вам, демократия – штука непростая, хотя это лучшая система из существующих. К сожалению, я выяснил, что всего один член Сената может заблокировать законопроект. Но это не должно обескураживать.

349 голосов против 42. Это абсолютно беспрецедентный случай, который демонстрирует любовь и симпатию американского народа, их надежды на народ Грузии. Жителям Республики Грузия нужно знать снова и снова: американцы желают им только лучшего. Они хотят эры стабильности, мира и процветания для всего Южного Кавказа.

"Путин хочет восстановить СССР"

– Мне доводилось работать со странами, которые буквально "ожили" – Болгария и Румыния, бывшие части советской империи, теперь являются динамичными рыночными демократиями. И, конечно, мы хотим, чтобы Украина процветала, и однажды так и будет.

Военный преступник Путин думал, что победит Украину за 30 дней. Прошло четыре года, и народ Украины силен как никогда в своем сопротивлении.

На мне сейчас ленточка в знак поддержки украинского народа, а также мой значок с флагом в поддержку народа Грузии. В Америке существует всеобщая поддержка суверенитета Украины. Мы видим, что творит военный преступник Путин – он атакует гражданские цели.

Однажды и Россия увидит преимущества демократии, а не "кумовского капитализма"

Он хочет воскресить провальный Советский Союз. Он явно намеревался сделать это через захват и фальсификацию выборов в Беларуси В августе 2020 года в Беларуси начались массовые протесты против результатов президентских выборов, победителем которых ЦИК страны объявил Александра Лукашенко, избиравшегося на шестой срок подряд. Вышедшие на улицы люди требовали его отставки и проведения новых выборов, обвиняя власти в фальсификациях и жестокости по отношению к участникам оппозиционных митингов. По данным правозащитников, при подавлении протестов погибли не менее восьми человек. Власти страны возбудили тысячи уголовных дел против своих оппонентов, сотни людей, включая лидеров оппозиции, получили длительные сроки заключения, попытки подтасовать выборы в Грузии и Молдове, а также сохраняя войска в Приднестровье. И, конечно, высшее оскорбление для народа Грузии — это вторжение, оккупация Южной Осетии и Абхазии Грузия считает сепаратистские Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, и обвиняет РФ в нарушении территориальной целостности страны, а сам факт признания независимости – частью аннексии Абхазии – региона, который ООН признает частью Грузии.

Очевидно, что Путин хочет восстановить СССР. Он уже угрожал странам Балтии – Эстонии, Латвии, Литве – бывшим советским республикам, которые сейчас процветают экономически. Везде, где устанавливается рыночная демократия, появляются возможности для молодежи и бизнеса. Это открывает путь для всех.

Любой бывший сателлит или республика СССР сейчас живет гораздо лучше, чем Российская Федерация. Это печально для самих россиян, и многие из нас надеются, что однажды и Россия увидит преимущества демократии, а не "кумовского капитализма", где страной правят олигархи, посылающие на бойню десятки тысяч российских и северокорейских солдат в конфликте с Украиной.