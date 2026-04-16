"Цели меняются". Что даст США блокада Ормузского пролива

С помощью блокады судами ВМС США иранских портов (включая нефтеналивные) в Персидском заливе Соединенные Штаты хотят заставить Тегеран согласиться на мирное соглашение после нескольких недель американских и израильских авиаударов по иранским военным и промышленным объектам. Сработает ли этот план?

Как сообщило американское военное командование CENTCOM, военные корабли суда намерены останавливать в Ормузском проливе все суда, независимо от страны, которой они принадлежат, если они направляются в иранские порты в Персидском и Оманском заливах или покидают их. Если суда идут в порты других стран Персидского залива (ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн и другие) или из них, им будет разрешено пройти через Ормузский пролив. Отслеживать маршрут предполагается на основе данных транспондеров, также военные США предупредили, что могут подняться на борт судна и провести проверку груза, если судно покажется им подозрительным. Аналогичные разъяснения того, что такое блокада в Ормузском проливе, капитанам морских судов выдала британская организация UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations Centre), которая занимается регулированием морского судоходства и предотвращением инцидентов.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в ответ предупредил, что приближение военных судов США к Ормузскому проливу будет "жестко пресекаться". Представитель иранских вооруженных сил назвал действия США по ограничению движения судов "актом пиратства". Дональд Трамп после реплики представителей КСИР написал в Truth Social: "Предупреждение: если какой-либо из иранских кораблей приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно уничтожен с использованием той же системы уничтожения, которую мы применяем против наркоторговцев на лодках в море".

14 апреля в Ормузский пролив вошли несколько танкеров, которые были загружены в Иране, в том числе Rich Starry, принадлежащий китайской компании Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd. и перевозящий иранскую нефть (он уже находится под санкциями США), а также Murlikishan, ранее известный как MKA: он ранее также перевозил иранскую и российскую нефть. Последняя точка, где, по данным MarineTraffic находилось судно Murlikishan, была недалеко от иранского острова Кешм (Qeshm).

ВВС называет еще несколько танкеров, которые пытались пройти американскую блокаду: это в частности танкер Elpis, который вышел из иранского порта Бушер, он также находится под санкциями США.

О захвате перечисленных танкеров не сообщалось. Однако вечером 14 апреля Daily Mail и Wall Street Journal сообщили, что Rich Starry развернулся и направился обратно в Персидский залив. Судно Christianna, которое ходит под либерийским флагом, но связано с Ираном, проследовало аналогичным маршрутом: оно вошло в Ормузский пролив, а затем, развернувшись, пошло обратно. Причина внезапного разворота обоих кораблей пока не названа.

Данные сервиса Marine Traffic подтверждают информацию о развороте Rich Starry:

Центральное военное командование США вечером 14 февраля сообщило, что что в течение первых 24 часов блокады иранских портов США военные потребовали остановиться и развернуться от шести судов, которые шли из иранских портов, и все шесть развернулись: ни одно не прошло блокаду.

NBC со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что пять из этих судов перевозили нефть, и два из них развернулись в течение первых двух часов блокады. Тот же чиновник сообщил, что пока выстрелов не производилось, и на борт судов никто не поднимался. Но при этом и Китай (один из основных покупателей иранской нефти), Франция, у которой тесные экономические связи с Ираном, и другие страны требуют, чтобы США сняли блокаду Ормузского пролива.

Насколько США действительно готовы останавливать суда, нарушающие режим блокады иранских портов, в том числе китайские, и готов ли Белый Дом на эскалацию конфликта и захват как китайских танкеров, так и танкеров российского "теневого флота"? Готов ли Трамп топить иранские корабли в случае, если они будут атаковать американские суда? И чего с помощью блокады Трамп добивается от Ирана? Телеканал Настоящее Время побеседовал об этом с экспертами:

Максом Мейзлишем , научным сотрудником Фонда защиты демократий (FDD), бывшим сотрудником Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), о взаимосвязи военно-морской блокады и финансовой войны,

, научным сотрудником Фонда защиты демократий (FDD), бывшим сотрудником Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), о взаимосвязи военно-морской блокады и финансовой войны, политологом-американисткой Александрой Филипенко.

"Китай – главный игрок"

Мейзлиш подчеркивает, что главная цель блокады в Ормузском проливе — именно китайская торговля с Ираном и перекрытие как финансовых каналов оплаты, так и и тайных китайских торговых сетей, которые поддерживают иранский режим на плаву. Однако, по его словам, юридические аспекты сегодня делают "очень медленным процессом" как захват судов, так и получение права собственности на нефть, которые они перевозили, а также ее продажу на рынке. Успех блокады он прямо связывает с тем, насколько решительно Белый Дом готов исполнять заявленные им меры.

Филипенко со своей стороны сомневается в успехе блокады: "Трамп, конечно, признать этого не хочет, но у Ирана карты на руках очень сильные, в том числе баллистические ракеты", – замечает она.

– Как следует понимать стратегическую цель присутствия ВМС США в Ормузском проливе в данный момент?



Макс Мейзлиш: Мне кажется, что США все более агрессивно нацелены на совокупность экономических интересов иранского режима – на все направления экономических интересов, которые имеют центральное значение для деятельности режима и экономической жизнеспособности страны.



Ранее мы видели, как ракетные удары были направлены на нефтехимические предприятия Ирана, и теперь блокада является продолжением этой стратегии. Любые суда, входящие в иранские порты и выходящие из них, будут подвергаться блокаде со стороны США и потенциальным попыткам перехвата. Это эскалация событий, которые развивались в течение последних нескольких недель.



– Как блокада влияет на процесс принятия решений Тегераном в отношении управления судоходными потоками через пролив?



– Это значительно усложнит ситуацию (для Ирана). Реальность такова, что Корпус стражей исламской революции сейчас управляет так называемым "Тегеранским пунктом взимания платы", объекты которого расположены на острове Ларак в Персидском заливе. И с началом блокады для кораблей становится все более невыгодным проходить через пролив, даже если они платят Ирану эту плату.

Но уже после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что США будут перехватывать любые суда, осуществляющие платежи Ирану через эту систему сборов, появились сообщения о том, что по меньшей мере два китайских государственных судна, связанных с судоходной компанией COSCO, прошли через контролируемый Ираном коридор. Теперь возникают вопросы о том, производили ли эти суда платежи в пользу Ирана и готовы ли США действительно выполнить обещание перехватывать суда, которые платят Ирану.

Иранцы по-прежнему обладают рычагами влияния, пока они управляют этим пунктом взимания платы. Поэтому теперь вопрос в том, перехватят ли американские власти тех, кто содействует этим платежам.





– Как США хотят найти баланс между долгосрочным сдерживанием (нарушителей режима блокады) и обеспечением правопорядка в условиях большой ответственности в морской среде?



– США должны быть убедительными в своих мерах сдерживания во время блокады. В январе, когда США устроили квазиблокаду судам, выходящим с нефтью из Венесуэлы, правительство приложило огромные усилия для преследования судов, нарушивших блокаду.

Однако это лишь часть проблемы. Существуют и структурные барьеры с юридической и временной точек зрения, которые делают захват судов, получение права собственности на нефть и ее продажу на рынке очень медленным процессом. Хотя США могут захватить судно, прорвавшее блокаду, судебный процесс конфискации груза в американских судах занимает недели или месяцы.

Мы увидим, насколько эффективными будут усилия по обеспечению соблюдения блокады, но фактическое перехватывание – это только начало того, что США должны сделать, чтобы это стало убедительным.

– Есть ли график, по которому мы сможем увидеть реальные результаты блокады?



– Блокада вступила в силу утром 13 апреля. Я ожидаю сообщений о попытках перехвата, как только корабли начнут предпринимать попытки продвинуться вперед.



Сейчас я бы следил за тем, не предпримут ли американские военно-морские силы какие-либо действия для вмешательства в конфликт с двумя упомянутыми ранее китайскими кораблями – при условии, что они действительно произвели оплату Ирану. Помимо этого, нам предстоит увидеть, попытается ли кто-нибудь еще прорвать блокаду.

– Если рассматривать ситуацию в более широком контексте, в какой степени Китай, Россия и другие игроки – которых некоторые называют "осью уклонения" (axis of evasion – то есть те, кто не соблюдают режим санкций) – способствуют устойчивости иранской логистики и цепочек поставок?



– Китай – главный игрок. И эта часть истории получает недостаточно внимания. Без Китая Иран не смог бы вести эту войну. В течение многих лет Китай финансировал режим, скупая до 90% экспортируемой Ираном нефти, хотя и со значительной скидкой. Это обеспечило иранскому режиму миллиарды долларов.



Китай также предоставляет Ирану технологии, дипломатическую поддержку и химические прекурсоры (компоненты) для топлива баллистических ракет. С финансовой точки зрения, он обеспечивает Ирану логистические каналы для платежей, такие как бартерные системы "нефть в обмен на металлы".

Существует "Банк Куньлунь" (Bank of Kunlun, KLB, государственный китайский банк, контролируемый нефтяной компанией China National Petroleum Corp. (CNPC), специализирующийся на трансграничных расчетах, как финансовый канал для торговли с Ираном находится под санкциями США — ред.). Нет более важного фактора, способствующего обходу иранских санкций, чем Китай. Поэтому США должны ясно дать это понять и мобилизовать партнеров в Европе и странах Персидского залива, чтобы подчеркнуть, что злонамеренные действия Ирана были бы невозможны без многолетней поддержки со стороны Китая.

– Учитывая предстоящий визит президента Трампа в Китай, есть ли конкретные точки давления, которые Вашингтон может использовать, чтобы быстро изменить мотивацию Пекина по поддержке Ирана?



– Мы могли бы целенаправленно усилить экономические санкции в отношении небольших или средних китайских банков, связанных с крупными государственными структурами. Недавно я опубликовал исследование в соавторстве со своей коллегой Элейн Дезенски, в котором освещается пример нефтеперерабатывающего завода в Китае – Wanda Holdings Group. Он принимает иранскую нефть, находящуюся под санкциями, через провинцию Шаньдун.



Китай любит позиционировать себя как страну, которая изолирована от режима западных санкций. Но это просто неправда. Если США хотят оказать давление на Китай в целях принуждения или для восстановления порядка в проливе – мы можем нацелиться на его конкретные структуры.



– Как, по вашему мнению, Пекин отреагирует на блокаду, введенную США, в ближайшее время?



– Думаю, Китай займет внешне уклончивую позицию. Вероятно, они будут говорить о необходимости беспрепятственного доступа к морю и свободной торговле. Я не ожидаю, что они будут резко критиковать кого-либо – если только США не окажут более прямое давление на Пекин с целью обуздать Иран.

– Находимся ли мы сейчас в фазе полномасштабной экономической войны с Ираном, и достаточно ли агрессивно США применяют санкции, чтобы "победить" в ней?



– США могли бы сделать больше в отношении пособников Ирана. Пока мы наносим удары физически, нам одновременно следует преследовать китайские организации, которые обеспечивают платежи иранскому режиму. Кроме того, США должны сотрудничать с другими странами для замораживания активов, близких к иранскому режиму и олигархам. Как и в случае с российской элитой и олигархами), мы должны поступать так же и с иранскими инсайдерами. Есть сообщения о том, что члены иранского режима хранят сотни миллионов долларов в европейских столицах.

Например, Али Ансари, посредник руководства Ирана, находится под санкциями Великобритании, но не США, – несмотря на то, что владеет обширным портфелем элитной недвижимости, оформленной через подставные компании. Нам следовало бы наложить экономический удар и перенаправить эти активы на эскроу-счета для поддержки народа Ирана в будущем. Блокаду вполне могли бы дополнить и другие формы экономической политики.



– Какие показатели, по вашему мнению, будут свидетельствовать о том, что эта блокада достигает желаемого эффекта в ближайшие недели?



– Желаемый эффект — возвращение Ирана за стол переговоров. Если США смогут добиться этого способом, поддающимся проверке и принудительному исполнению, то это будет выглядеть как успех. Однако политические цели, похоже, меняются изо дня в день, что затрудняет оценку того, что значит "победа" США в бинарном смысле. В конечном счете, успех заключается в лишении режима активов, которые он отнимает у своего народа, предотвращении его перевооружения через Китай и Россию и дальнейшем снижении его способности противостоять давлению, – говорит научный сотрудник Фонда защиты демократий Макс Мейзлиш.

"У Ирана на руках очень сильные карты"

Американистка Александра Филиппенко пока сомневается в успехе блокады иранских портов со стороны США:

– Чего добивается администрация Дональда Трампа блокировкой США иранских портов, в то время пока сам Тегеран блокирует Ормузский пролив?

– Дональд Трамп надеется, что такой жесткий переговорный процесс вынудит Иран пойти на главную сделку – отказ не просто от обогащения урана, но и заверения, какие-то договоренности и подписанные обязательства о том, чтобы Иран никогда не будет стремиться к обогащению урана, и не будет стремиться к получению ядерного оружия. Такие договоренности Иран категорически давать не хочет.

Второй пункт – это отказ от поддержки прокси Ирана. Но на этом камне преткновения как раз завершились предыдущие переговоры с Ираном. США требуют, чтобы Иран отказался и пообещал никогда не поддерживать ХАМАС, "Хезболлу" ("Хезболла" – одновременно военизированная группировка и политическая партия, контролирующая значительную часть южного Ливана, США считают ее террористической организацией, хотя ЕС внес в черный список только ее вооруженное крыло), йеменских хуситов и другие силы в регионе, которые терроризируют не только Персидский залив, но и другие страны мира. От этого Иран также отказываться не хочет и не собирается.

– Вы понимаете, почему Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс говорят разное о переговорах с Ираном после первого раунда? Трамп говорит, что были разногласия из-за ядерного оружия, а Вэнс говорит, что они были из-за Ормузского пролива.

– Это обе темы, которые очень важны. Дело в том, что для Дональда Трампа очень важно объяснить американцам, зачем США вообще туда, к Ирану, отправились. И Трамп пытается объяснить, что американцы отправились туда для того, чтобы не дать Ирану овладеть ядерным оружием. А Ормузский пролив и все другие вопросы уже нанизываются на основу касательно ядерного оружия.

– При этом когда 28 февраля начались боевые действия против Ирана, у Трампа спрашивали, какие основные цели этой операции, и там не было ни слова про Ормузский пролив. Прошел месяц, и сейчас идут разговоры только об Ормузском проливе. Получается, власти Ирана смогли изменить правила игры?

– Да, можно так сказать. Дональд Трамп, конечно, признать этого не хочет, но у Ирана карты на руках очень сильные. Трамп предупреждал, что у Ирана есть баллистические ракеты дальностью полета 4000 километров, о чем не было известно официально и во что не верили до того, как Иран выпустил такие ракеты.

Но одновременно Трамп действительно, как он собирался, изменил по-своему Ближний Восток, и мы уже имеем дело с несколько другим Ближним Востоком. С течением времени это станет более понятно, но когда Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт встают на сторону Израиля, – это, конечно, удивительная история. И это тоже не стоит сбрасывать со счетов.

– Что будет дальше? Через полгода в США промежуточные выборы, а конфликт в Персидском заливе не разрешен. Как это повлияет на избирателей Трампа?

– Самое большое влияние на них окажут цены на нефть, цены на бензин в США. Все, что касается военных действий, американцы их не поддерживают, они просто не понимают, зачем эта операция американцам. И Трампу важно это обосновывать и добиться, чтобы американцы поняли, зачем была эта операция. Тогда они, может быть, более спокойно будут относиться к ценам на нефть, ценам на бензин. Но пока американцы не понимают. И те консерваторы, которые не поддерживают происходящее, недовольны и откалываются от республиканской партии. Соответственно, это может повлиять и на промежуточные выборы: большое недовольство, связанное с администрацией Трампа, экстраполируется на недовольство вообще всей республиканской партии.