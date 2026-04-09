Трамп после встречи с Рютте вновь раскритиковал НАТО из-за Ирана

Президент США Дональд Трамп вновь высказал критику в адрес НАТО, заявив, что союзники по альянсу не были рядом с американцами, "когда были нужны". Трамп заявил об этом вскоре после встречи в Вашингтоне 8 апреля с генеральным секретарем Североатлантического союза Марком Рютте.

"НАТО не было рядом, когда они нам были нужны, и их не будет рядом, если они нам снова понадобятся. Вспомните Гренландию, этот большой, плохо управляемый кусок льда!!!", - написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social, используя заглавные буквы.

Глава НАТО Рютте заявил CNN после встречи с Трампом, что обсуждения были "откровенными и открытыми", но американский лидер выразил разочарование в союзниках по НАТО.

Как сказал Рютте, в беседе с Трампом он заметил, что "подавляющее большинство" европейских стран оказали помощь американским военным в войне с Ираном. Он отметил, что речь идёт, в частности, о помощи в размещении войск, в логистике и в организации полетов. Рютте добавил, что среди союзников "также широко распространено мнение, что ослабление ядерного и баллистического ракетного потенциала Ирана действительно имеет решающее значение, и что на данном этапе это могут сделать только США".

На вопрос CNN, повторил ли Трамп во время встречи своё предложение о выходе США из НАТО, Марк Рютте ответил: " Как я уже сказал, разочарование, безусловно, есть, но в то же время он внимательно выслушал мои аргументы о происходящем, и я также указал ему на то, что именно благодаря его руководству было принято решение о выделении средств в рамках Гаагской конвенции" (на саммите в Гааге летом 2025 года страны-участницы НАТО согласились с необходимостью увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году - РС.).

С начала американо-израильской военной операции против Ирана 28 февраля глава Белого дома усилил критику в адрес НАТО, заявив, что альянс не помог Соединенным Штатам, когда это было необходимо.

Многие члены альянса утверждают, что с ними не консультировались перед началом войны на Ближнем Востоке. Некоторые страны, такие как Италия, Испания и Великобритания, где расположены американские базы, выразили нежелание разрешать использование военных объектов на своей территории для наступательных военных операций против Ирана.

1 апреля Трамп заявил агентству Reuters, что он рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО, сославшись на недостаточную, по его мнению, поддержку альянсом целей США в Иране. В интервью британской газете The Telegraph Трамп назвал западный военный альянс "бумажным тигром".

Дональд Трамп уже давно заявляет о своём недовольстве положением дел в трансатлантическом альянсе, в котором Соединенные Штаты с самого начала считаются доминирующим участником. Трамп говорил, что организация устарела, а члены альянса не платят "справедливую долю" в общий бюджет.

Трамп также уже долгое время настаивает на передаче Соединённым Штатам контроля над Гренландией. Он обращался за содействием к НАТО в этом вопросе, что вызвало напряженность внутри альянса, участники которого поддержали суверенитет над островов входящей в НАТО Дании. Трамп обосновывал претензии на Гренландию возможной угрозой со стороны Китая и России. Союзники по НАТО, отвергая возможность передачи острова США, в целом соглашались с Трампом в том, что необходимо укрепить безопасность в регионе, чтобы в частности Россия не получила стратегического преимущества.





Больше новостей Радио Свобода: