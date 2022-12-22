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Заложники Путина. Эфир в 21:05

Митинг в Москве, 30 сентября 2022

Тюремный донабор. Вторая волна вербовки заключенных на войну с Украиной.

Заложники Путина. Правозащитники сообщают о тысячах украинских граждан, которых без суда и следствия удерживают в российских тюрьмах.

Московскую Хельсинкскую Группу закрывают. Почему Минюст России требует ликвидировать старейшую правозащитную организацию в стране.

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