Членов марксистского кружка в Уфе приговорили к срокам от 16 до 22 лет

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил пятерых участников уфимского марксистского кружка к срокам от 16 до 22 лет колонии строгого режима, сообщает "Медиазона".

Пенсионера Юрия Ефимова, бывшего депутата Курултая Дмитрия Чувилина, врача Алексея Дмитриева и двух так называемых ополченцев из "ДНР" Павла Матисова и Рината Буркеева обвинили в создании террористического сообщества и пропаганде терроризма, а также в планах насильственного захвата власти и хищении оружия.

Наибольший срок получил Матисов – 22 года, Чувилина и Дмитриева приговорили к 20 годам, Ефимов осужден на 18 лет, а Буркеев – на 16.

Никто из них не признал вину. Как пишет "Медиазона", в суде они рассказывали о пытках и избиениях после ареста.

По версии следствия, участники кружка "сформировали структуру террористического сообщества, распределили функции, выработали методы конспирации и тактику совершения нападений", а также "распространяли материалы, содержащие призывы к захвату власти".

Показания на них дважды дал ещё один участник войны в Донбассе, тоже член кружка, – украинец Сергей Сапожников, подозреваемый в разбое и убийстве в Украине. На допросе он сообщил ФСБ, что участники кружка "ждут нестабильной ситуации, чтобы захватить власть, убивать сотрудников полиции, политиков". Сапожников остался в деле свидетелем.