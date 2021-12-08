Что даст диалог Байдена и Путина?

На видеовстрече с Владимиром Путиным 7 декабря Джо Байден выразил глубокую озабоченность США и их европейских союзников по поводу "сосредоточения Россией сил вокруг Украины" и "дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации". Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и "возвращению к дипломатии". – таково изложение основной части переговоров американской стороной.

«Российские войска на своей территории находятся. Они никому не угрожают и об этом говорил президент", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Украина очень много времени заняла. Наш президент достаточно подробно проинформировал о том, как Киевом не выполняются соответствующие Минские договоренности. Прямо было сказано, что Украина саботирует выполнение "Минска"", - сказал Юрий Ушаков.- Киев "стремится исключить из переговорного процесса Донбасс", отметил помощник президента РФ.

Ушаков признал: "Президент США говорил о возможных санкциях, а наш президент о том, что санкции для России вещь не новая, что они применяются достаточно длительное время, но никакого положительного эффекта ни для США, ни для России не дают".

"Президенты также обсудили диалог США и России по стратегической стабильности, отдельный диалог о вирусах-вымогателях, а также совместную работу по региональным вопросам, таким как Иран» - говорится в официальном сообщении США. Пандемия климатическая проблематика и энергетика тоже не затрагивались, сообщил представитель Кремля.

Итоги видеовстречи глав РФ и США и их последствия для России обсуждают политический аналитик Андрей Пионтковский и политик Владимир Рыжков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы в 19:05 8 декабря