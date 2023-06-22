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"Вагнер" создаёт на оккупированных территориях "военную полицию" 

ЧВК "Вагнер" вербует людей с опытом работы в спецподразделениях МВД России для службы в военной полиции на оккупированных украинских территориях, сообщает издание "Вёрстка". За такую работу обещают выплачивать 240 тысяч рублей в месяц и дополнительные премии.

Журналисты обнаружили на странице ЧВК "Вагнер" в социальной сети "ВКонтакте" объявление о том, что компания набирает на работу бывших сотрудников СОБРа, ОМОНа и ГРОМа, и что работа эта "ориентирована на задержания, оперативные и комендантские функции". Сотрудник "Вёрстки" связался по указанному в объявлении телефону с вербовщиком, который и рассказал, что речь идёт о "военной полиции", главные функции которой - "выявлять диверсионно-разведывательные группы", допрашивать членов ДРГ и проводить "оперативное следствие".

Кроме того, набранным сотрудникам нужно будет следить за тем, чтобы на вверенных им территориях не было воровства, мародёрства и пьянства. Вербовщик по имени Денис подчеркнул, что полиция будет следить и за солдатами российской армии. "Минобороновца поймать - это не грешное дело. Твари там расплодились, бухают как свиньи", - заявил он, добавив, что у новой структуры "есть все полномочия". Кем они даны - вербовщик не уточнил.

Ранее в ответ на приказ министра обороны России Сергея Шойгу подписать всем российским военным формированиям, не входящим в состав ведомства, контракты с Минобороны, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что не будет этого делать. Попутно он в очередной раз обвинил Шойгу в том, что тот "не может нормально управлять воинскими формированиями".

  • Частная военная компания "Вагнер" – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях.
  • Летом прошлого года, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, ЧВК "Вагнер" начала вербовать в свои ряды заключённых и отправлять их на войну. Таким образом в ЧВК завербовали, по разным оценкам, от 50 до 70 тысяч бойцов. 32 тысячи из них, по словам Пригожина, уже вернулись и получили за участие в боевых действиях помилования. В последнее время в СМИ регулярно появляются сообщения о тяжких преступлениях, включая убийства и изнасилования, совершённых вернувшимися из Украины бойцами ЧВК "Вагнер".

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