CNN рассказал о неудачном испытании российской ядерной торпеды "Посейдон"

России не удалось провести успешные испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон" с атомным двигателем. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников в США.

О разработке торпед "Посейдон" сообщил в 2018 году президент России Владимир Путин. Предполагается, что ядерные двигатели могут позволять аппарату перемещаться практически на неограниченные растояния и неограниченно долго находиться под водой. Кроме того, он способен нести ядерный боеприпас для атаки авианосных групп США или портов.

По данным канала, российские корабли планировали провести испытания двигателя аппарата в Северном Ледовитом океане. Однако на прошлой неделе корабли и подводная лодка, на которых мог быть аппарат, покинули испытательный полигон и вернулись в порт, не проведя пусков.

Американские чиновники считают, что у российской армии возникли технические проблемы с запуском торпеды. По их мнению, Россия может провести повторные испытания, но приближающаяся зима ограничит возможности для проведения испытаний.