Россия готовится к новым испытаниям крылатых ракет "Буревестник" с ядерной энергетической установкой (Skyfall по классификации НАТО). Об этом сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные коммерческой компанией Capella Space.

По словам экспертов из Института международных исследований Миддлбери (штат Калифорния), фотографии, сделанные 16 августа, дают "убедительные доказательства того, что Россия вела подготовку к испытаниям крылатой ракеты с ядерной установкой" на стартовой площадке, расположенной недалеко от Полярного круга. Речь идет о полигоне в населенном пункте Паньково на архипелаге Новая Земля, который ранее использовался для испытания ракет "Буревестник". По словам сотрудника института Джеффри Льюиса, использование ядерной энергоустановки может дать ракетам неограниченную дальность полета, а также позволит беспрепятственно преодолевать американские радары и системы ПРО. Вместе с тем, как заметил Льюис, испытания ракет представляют угрозу для окружающей среды и здоровья человека.

С испытаниями ракеты "Буревестник" связывали взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедший в августе 2019 года. Тогда погибли не менее пяти человек. В "Росатоме" говорили, что на полигоне взорвалась ракета, в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания. Представители России не уточняли название ракеты. Президент США Дональд Трамп говорил, что это "Буревестник".

На спутниковых снимках, сделанных коммерческой компанией Planet в течение лета, видно, что грузовые корабли посещают это место, доставляя туда некие грузы. Как отмечает CNN, Россия выпустила "уведомление для моряков", предупреждающее об опасных операциях, которые будут проводиться с 15 по 20 августа возле полигона.

Сделанное 16 августа изображение с высоким разрешением показало, что "российский персонал построил большое экологическое убежище для защиты ракет и бригад, готовящихся к запуску, от суровой погоды". "Это убежище было убрано, и на стартовой площадке был обнаружен большой объект, который, возможно, является пусковой установкой SSC-X-9 Skyfall", — сказал Льюис.

Он добавил, что рядом со стартовой площадкой также находится значительное количество объектов, которые, вероятно, являются транспортными средствами и транспортными контейнерами. "Ни один из них не присутствовал там во время последнего снимка со спутника в июне", — заключил эксперт.

Впервые о "Буревестнике" российский президент Владимир Путин рассказал в послании к Федеральному собранию в марте 2018 года. Он заявил, что радиус действия ракеты неограничен, а траектория полета может быть "непредсказуемой", что делает "Буревестник" неуязвимым "как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО".

В сентябре 2019 года года телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что разведка США установила факт проведения Россией испытаний "Буревестников" как минимум пять раз. По версии американской разведки, пять испытаний, проводившихся с 2017 года, завершились авариями. Самый продолжительный полет занял более двух минут, после чего контроль был потерян и ракета рухнула, самый короткий — около четырех секунд, рассказали источники телеканала. Они отмечали, что Россия намерена ускорить работу над проектом, чтобы новые ракеты были "готовы к войне" до 2025 года.

Летом 2020 года специальный посланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить разработку и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем. На слушаниях в комитете сената США по иностранным делам ему задали вопрос, будет ли администрация Дональда Трампа включать новые стратегические вооружения, которые создает Россия, в договор по контролю над вооружениями между Вашингтоном и Москвой.

Биллингсли ответил, что некоторые из этих вооружений будут включены по той простой причине, что в случае, например, с гиперзвуковым оружием с ядерными боеголовками, когда оно размещено на межконтинентальных баллистических ракетах, оно автоматически включается. "Но в случае с некоторыми другими вооружениями я бы не хотел говорить, что их надо включать, потому что, честно говоря, мы считаем, что они вообще не должны существовать. Зачем вообще иметь крылатую ракету с ядерным двигателем? Это не что иное, как летающий Чернобыль", — сказал он.