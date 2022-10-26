Россия отработала на учениях ядерные удары стратегическим оружием

Российская армия провела учения по отработке ядерного удара. По полигону на Камчатке были запущены баллистические ракеты, кроме того, пуски провели стратегические бомбардировщики. Об этом сообщил сайт Кремля.

Ежегодные учения "Гром" прошли под руководством президента России Владимира Путина, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Как сообщается на сайте Кремля, военные запустили баллистическую ракету "Ярс" с космодрома Плесецк и ракету "Синева" с атомной подводной ложки "Тула" из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Утверждается, что ракеты попали в цели.

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