Crew Dragon с полностью гражданским экипажем приводнился в Атлантике

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, который впервые в истории доставил на орбиту полностью гражданский экипаж, благополучно приводнился в Атлантическом океане. Благополучная посадка у побережья Космического центра Кеннеди во Флориде закрепила успех миссии, одна из целей которой — привлечь больше космических туристов.

В космосе на борту корабля побывали четыре человека, среди которых миллиардер Джаред Айзекман. Он оплатил полёт.

Корабль Crew Dragon стартовал 16 сентября. Полёт проходил на высоту 575 километров. Это дальше расположения Международной космической станции. Она находится на высоте 420 километров.

Экипаж за время полёта провел несколько экспериментов, в том числе изучал влияние невесомости на организм человека.

Миссия также носила и благотворительный характер. Айзекман планирует собрать 200 миллионов долларов для одной из американских детских больниц, которая среди прочего специализируется на лечении онкологических болезней. Член экипажа Хейли Арсено перенесла в детстве рак и лечилась в этой больнице. Сейчас она занимает там должность помощника врача.