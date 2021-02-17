NASA может сократить свои представительства в России. Об этом источники в ракетно-космической отрасли рассказали РИА Новости. По их словам, это связано со снижением сотрудничества в области работы с Международной космической станцией.

В первую очередь будут отозваны сотрудники из Звездного городка при Центре подготовки космонавтов: это стало следствием отказа США от использования кораблей "Союз" благодаря появлению альтернативы – аппарата Crew Dragon от SpaceX. Представители NASA прекращают постоянное присутствие и в Институте медико-биологических проблем РАН. Вместо этого они будут приезжать туда на встречи. Кроме того, из главного представительства в Москве будет выведен почти весь персонал.

В то же время продолжит работу подразделение Космического центра имени Джонсона при "Роскосмосе", где готовят астронавтов. В прежнем режиме будет функционировать и офис в подмосковном Центре управления полетами: эта группа обеспечивает взаимодействие командных пунктов в Хьюстоне и Королеве по управлению МКС.

17 февраля Reuters сообщило, что Россия отказала в визе кандидату на должность главы представительства NASA при посольстве США в России. Аналогичную новость сообщали российские СМИ в январе. По их данным, это был ответ Москвы на отказ Вашингтона выдать визы российским дипломатам.

Сотрудничество России и США в космосе началось полвека назад. В 1972 году было подписано соответствующее соглашение, в рамках которого были реализованы проекты "Союз-Аполлон", затем "Мир-Шаттл", а потом и проектом МКС.