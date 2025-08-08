Суд заочно арестовал правозащитницу из Дагестана Светлану Анохину и начал рассмотрение её дела. Она обвиняется в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Анохина — основательница проекта помощи жертвам домашнего насилия "Марем". Об уголовном деле в её отношении стало известно в апреле 2023 года. В доме, где жила её 93-летняя мать, прошёл обыск.

Как пишет Кавказ.Реалии, в уголовном деле о дискредитации появился второй обвиняемый — 37-летний уроженец республики, чье имя не называется. И он, и Анохина находятся за границей.

Максимально возможное наказание, которое грозит обвиняемым, — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, отмечает редакций.