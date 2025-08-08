Ссылки для упрощенного доступа

Дагестанскую правозащитницу Светлану Анохину заочно арестовали в России

Светлана Анохина
Светлана Анохина

Суд заочно арестовал правозащитницу из Дагестана Светлану Анохину и начал рассмотрение её дела. Она обвиняется в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Анохина — основательница проекта помощи жертвам домашнего насилия "Марем". Об уголовном деле в её отношении стало известно в апреле 2023 года. В доме, где жила её 93-летняя мать, прошёл обыск.

Как пишет Кавказ.Реалии, в уголовном деле о дискредитации появился второй обвиняемый — 37-летний уроженец республики, чье имя не называется. И он, и Анохина находятся за границей.

Максимально возможное наказание, которое грозит обвиняемым, — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, отмечает редакций.

  • Правозащитница из Дагестана Светлана Анохина признана одной из самых влиятельных женщин в 2024 году. Такой список составила британская вещательная корпорация Би-би-си, в него попали 100 активисток, политиков, артисток, предпринимательниц, которые повлияли на изменения в мире, достигли высот в карьере, стали первопроходцами в различных сферах или вдохновили на изменения.
  • В интервью сайту Кавказ.Реалии Анохина рассказала об отношении к уголовному делу и о продолжении правозащитной деятельности.

