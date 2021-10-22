"Далеко не все в тюрьме". Андрей Мальгин – об уличных протестах

Почитаешь сегодня старые советские газеты, их международные разделы, и складывается вполне определенная картина: весь мир бурлит, трудящиеся недовольны, забастовки и демонстрации сотрясают мир капитала, западный мир вот-вот будет разрушен под давлением протестующего рабочего класса. Когда рабочий класс находил время собственно работать, зарабатывать (и совсем неплохо по советским скудным меркам) и, так сказать, культурно проводить досуг, советские газеты не разъясняли. Только борьба, только хардкор. "Ярко светит солнце над Парижем, но не радует оно простых парижан".



Нынешние российские СМИ возвращают нас в дивный мир партийно-советской печати. "Волна протестов прокатилась по Италии. В эти минуты сразу несколько городов охватили массовые митинги против ковид-паспортов". "На улицы Парижа вышли тысячи пожарных. Демонстранты потребовали соблюдения трудовых прав. Пожарные добиваются повышения заработной платы". "Более 5 тысяч человек приняли участие в акции протеста из-за расселения сквота в Берлине. Повреждены несколько автомобилей, активисты в районе Кройцберг зажигали бенгальские огни и петарды". "Тысячи граждан, недовольных политикой властей на фоне пандемии коронавирусной инфекции, вышли на улицы бразильских городов, требуя отставки президента страны Жаира Болсонару".



Это же просто праздник какой-то, по меткому выражению Карабаса-Барабаса. Мир снова бурлит, негодует, протестует. А что в России? Протестов нет? Всё в порядке? Люди больше не выходят на улицы, потому что всем довольны, сыты, одеты, обуты и любят Владимира Владимировича Путина и его "Единую Россию"? Любопытно, что сам Владимир Владимирович уверен, что уличные протесты в его стране на каждом шагу. На заседании международного форума "Российская энергетическая неделя" он заявил журналистке Хедли Гэмбл, высказавшей беспокойство по поводу судьбы российской оппозиции: "Если вы посмотрите на уличные протесты, то поймёте, что далеко не все в тюрьме". Жаль, что Гэмбл не спросила: "А где можно посмотреть на ваши уличные протесты? Мне очень интересно".



Мы-то знаем, что уличные протесты в сегодняшней России невозможны. Они остались в прошлом. За одиночный пикет штрафуют и сажают на 15 суток, а если человек не понял, то в арсенале власти есть "дадинская статья": "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Это тюрьма, осуждены уже шесть человек. Некоторые, как Юлия Галямина, пока отделываются условным сроком. А что такое условный срок? На примере Алексея Навального мы знаем, что в любой момент он может превратиться в реальный.

Теперь даже необязательно выходить на уличные протесты, чтобы тебя арестовали. Достаточно "призвать" – призвать у себя в блоге к мирному шествию, если оно не согласовано с властями (то есть с чекистами) тоже преступление. "Публикация в интернете призывов к массовым беспорядкам и участие в них влекут уголовную ответственность", – каждые несколько месяцев в специальных заявлениях напоминает прокуратура. И не только напоминает, но и возбуждает дела и в ускоренном темпе доводит их до суда. Кого-то осуждают по уголовной статье за публикацию видео в ютьюбе, кого-то за пост с упоминанием протестной акции, а кого-то за репост поста о протестной акции.

Новости поступают в ежедневном режиме, карательная машина работает без выходных. Олега Девяткина в Сургуте посадили на 15 суток за упоминание планировавшегося митинга в телеграм-канале. Суд в Чувашии наказал Алексея Глухова за посты в фейсбуке и твиттере, в которых упоминается "Открытая Россия" (это ведь "нежелательная организация"). Против соратника Навального Леонида Волкова уголовное дело возбуждено за публикацию в ютьюбе призывов "к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России". Нет пределов изобретательности карательных органов, когда речь заходит о каком-либо организованном действии. Причём не обязательно быть оппозиционером или политиком, чтобы загреметь за "организацию несогласованной акции". В Коломне к 15 месяцам колонии общего режима приговорили экологического активиста Вячеслава Егорова – за организацию протестов против мусорной реформы в Подмосковье.

Путин, по всей видимости, был чрезвычайно впечатлен "цветными революциями" и киевским Майданом

По сути в стране парализована любая публичная деятельность, гражданское общество не имеет возможности выразить свое мнение на улице. "Посмотрите на уличные протесты!" – восклицает Путин. Ну давайте посмотрим! И конечно, правы оказались те, кто считал, что усиление репрессий и подавление общественной активности никак не связаны с осенними выборами. Вот уж и выборы прошли, а режим не только не снижает градус давления, но и повышает его, нисколько не беспокоясь о том, что может сорваться резьба.



Путин, по всей видимости, был чрезвычайно впечатлен "цветными революциями" и киевским Майданом. Он видел, как происходит в результате волнений, выплескивавшихся на улицы, падение диктаторов и коррупционеров, засидевшихся во власти. Он не хочет такой судьбы для себя. Перед глазами у него и пример Белоруссии, где режим Александра Лукашенко эффективно справился с колоссальной уличной активностью, применив самые жесткие меры. И Путин, полагаю, не остановится ни перед чем, чтобы любое шевеление на улицах и площадях стало невозможным. Пока срабатывают точечные меры. Но, если понадобится Тяньаньмэнь, он не колеблясь устроит и Тяньаньмэнь.

Извините, если кого-то расстроил.

Андрей Мальгин – журналист и блогер



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