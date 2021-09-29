Минюст исключил ФБК из реестра "иностранных агентов"

Министерство юстиции исключило Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан из реестра "иностранных агентов" (эти организации также были признаны российскими властями экстремистскими). Причина исключения – ликвидация организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
ФБК прекратил свое существование как юридическое лицо 31 августа. По словам бывшего директора ФБК Ивана Жданова, после ликвидации фонда он написал письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко с просьбой исключить организацию из реестра НКО, выполняющих функции "иноагента".
- Министерство юстиции внесло ФБК в список "иностранных агентов" в начале октября 2019 года. Тогда в ведомстве заявили, что ФБК осуществлял "попытки влияния на госорганы РФ" и организовывал "митинги и шествия при получении финансирования из-за рубежа". Якобы в ходе проверки Минюст выявил транши, поступившие на счета фонда Навального из Испании и США на общую сумму более 140 тысяч рублей. При этом спонсор из Испании не смог объяснить, зачем он перевел фонду деньги: он никогда не был в России и не говорит по-русски. В ФБК посчитали перевод провокацией, деньги вернули отправителю.
- 28 сентября 2021 года стало известно, что против оппозиционера Алексея Навального и двух его соратников – Леонида Волкова и Ивана Жданова – возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Еще несколько сторонников Навального подозреваются в участии в экстремистском сообществе.
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