Минюст исключил ФБК из реестра "иностранных агентов"

Министерство юстиции исключило Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан из реестра "иностранных агентов" (эти организации также были признаны российскими властями экстремистскими). Причина исключения – ликвидация организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

ФБК прекратил свое существование как юридическое лицо 31 августа. По словам бывшего директора ФБК Ивана Жданова, после ликвидации фонда он написал письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко с просьбой исключить организацию из реестра НКО, выполняющих функции "иноагента".