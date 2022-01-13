Датская разведка обвинила Россию в активизации шпионажа в Арктике

Россия, Китай и Иран активизировали шпионскую деятельность против Дании, в том числе в Арктике, сообщил Reuters со ссылкой на доклад датской службы разведки и безопасности.

Ряд разведслужб пытаются установить контакт с компаниями, учеными и студентами в Дании для получения информации о технологиях и исследованиях, говорится в докладе.

Также сообщается, что в 2019 году американский сенатор получил поддельное письмо, в котором министр иностранных дел Гренландии сообщал о подготовке референдума о независимости острова от Дании.

"Очень вероятно, что письмо было сфабриковано и распространено в интернете российскими агентами влияния, которые хотели посеять замешательство и возможный конфликт между Данией, Гренландией и США", - приводят Reuters выдержки из доклада датской разведки.

Посол России в Дании Владимир Барбин отверг обвинения, заявив, что они должны "рассматриваться исключительно как операция по сокрытию скандала, в рамках которого датские власти предоставили Агентству национальной безопасности США доступ к коммуникационным кабелям, проходящим через датскую территорию".

Китайское и иранское посольства не ответили на запросы Reuters о комментариях.