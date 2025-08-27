Датский премьер-министр извинилась за программу стерилизации эскимосок

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен принесла извинения женщинам Гренландии за государственную программу ограничения рождаемости среди эскимосок. "Мы не можем изменить случившееся. Но мы можем взять на себя ответственность", — говорится в распространённом 27 августа официальном заявлении.

Вместе с Фредериксен извинения принёс глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. "Мы признаем, что эта история является источником гнева и горя для многих гренландцев и многих семей в Гренландии", — цитирует его DK.

Программа стерилизации эскимосок существовала в Гренландии с 1960-х годов, большинство случаев произошло до середины семидесятых. Врачи устанавливали внутриматочные противозачаточные спирали жительницам острова, часто не предупреждая их об этом и не получая их согласия.

За первые пять лет действия программы внутриматочную контрацепцию получили около половины женского населения Гренландии фертильного возраста. В некоторых случаях спирали устанавливали уже 12-летним девочкам. Это происходило на фоне политики "данизации" острова — заселения его датчанами и вытеснения эскимосского населения и культуры.

В 2022 году правительство инициировало расследование программы, оно должно быть завершено к 1 сентября этого года. 143 женщины подали в суд на государство, требуя компенсацию в размере приблизительно 6,7 миллиона долларов. Бывший премьер-министр Гренландии Муте Боуруп Эгеде назвал программу стерилизации "геноцидом".