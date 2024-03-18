Даванков победил на выборах президента в ряде европейских городов

Кандидат от "Новых людей" на пост президента России Владислав Даванков победил на участках в нескольких европейских городах и в Израиле.

По данным ЦИК России, Даванков обошёл Владимира Путина в Гааге, Вильнюсе, Копенгагене, Варшаве, Праге, Братиславе, Будапеште, Загребе, Мадриде и Барселоне, Ереване, Иерусалиме и Хайфе, а также в Подгорице, где недействительных бюллетеней оказалось больше, чем за Путина (у него там 8,4%).

Россияне в Риге, Таллинне, Софии, Кишинёве, Риме и Афинах, Анкаре и Стамбуле выбрали Путина. Также он победил на участках в Пхукете, Сеуле, Баку и Бишкеке. Второе место там у Даванкова, но часто с большим отрывом от победителя.

Подсчёт продолжается. По текущим результатам Путин за рубежом набирает 69,9%, Даванков – 18,7%, недействительными признаны 7,5% бюллетеней: так многие избиратели не соглашались с набором кандидатов.

Для голосования за рубежом были открыты участки при российских посольствах в 144 странах мира и самопровозглашённых республиках. По данным МИД России, за границей проголосовали 372 тысячи человек – "беспрецедентные цифры". В последний день голосования, 17 марта, к зарубежным участкам выстроились очереди из сотен людей. В Риге, Берлине, Подгорице, Тель-Авиве и в некоторых других городах многие не успели проголосовать из-за закрытия участков или нехватки бюллетеней.

В России, на оккупированных и аннексированных ею украинских территориях победил Путин с 87,3% голосов. Николай Харитонов от КПРФ набрал 4,3% голосов, Владислав Даванков – 3,8%, Леонид Слуцкий – 3,2%. Недействительными признаны 1,4% бюллетеней.