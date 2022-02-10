"Даёшь игры доброй воли". Соцсети о допинг-скандале в Пекине

Кажется, на Олимпийских играх снова допинг-скандал с участием России - награждение фигуристов было отложено из-за положительного теста кого-то из российских спортсменов (как сообщили западные СМИ, Камилы Валиевой).
Как удачно у WADA получается находить мифический «допинг» именно когда наши спортсмены триумфально выигрывают соревнования.
Камила Валиева прекрасна, и на фоне этой красоты видно всё бесовское уродство ВАДА, МОК и западного истеблишмента.
Вот уроды, прости господи, наши спортивные функционеры и тренеры... Ладно бы еще одинметазидин... Тогда, может, и обошлось бы, а триметазидин в списке запрещенных препаратов... Ну все - давай, до свидания... Медальки уплыли...
Валиеву ничего страшного даже в случае развития скандала не ждет. Она "защищенное лицо" до 16 лет, а вот кто может пострадать и за дело, это тренеры во главе с Тутберидзе и врачи. Мало того, что они запрещенной препарат дали, так еще и пить его в 15 лет нельзя. Их могут отстранить от спорта, как команду тренеров по спортивной ходьбе Чегина в Мордовии. Но он все равно тайно готовит спортсменов и их постоянно палят. У Тутберидзе так не получится, учитывая гадюшник в нашем фигурном катании, свои же сдадут.
Но примечательно, что и Валиеву, и выводок Тутберидзе потащили к Путину на встречу с олимпийцами, зная о триметазидина и положительной декабрьской пробе. Поступили, как иноагенты прямо с учетом всех допинговых скандалов.
Тут спрашивают, почему не объявляли сразу, то есть в декабре. Ну так Валиева "защищенное лицо" и препарат мы знаем только из утечек, официально его не объявят.
Наказанием Камилы будет только лишение золота в команде и бан на соревнования в одиночном катании, дисквалификации по малолетству она избежит.
И не слушайте пропаганду про заговоры. Триметазидин в списке запрещенных с 2014 года. Для всех. Никакой новости в этом нет.
Наших тренеров и функционеров уничтожают за глупость, За кретинизм, который зашкаливет. И правильно делают, что унижают! Вы, как и я, можете считать витаминки безвредными. Но коли уж они с некоторых пор считаются официальным допингом, и признаны таковым международным арбитражем, то какого хрена давать их нашим лучшим спортсменам, той же Камиле, которые победили бы, не принимая никаких подобных витаминок? У вас, тренеры-функционеры, с мозгами всё в порядке? Вы сейчас угробили лучшую фигуристку мира (другое дело, что я предпочитаю Щербакову - но это мое мнение), обрушили репутацию всей сборной России по фигурному катанию. Возможно, и всего нашего спорта - а огромное количество уродов со всего мира только и ищет способ подставить подножку нашему спорту.
Так чего вы добились? Камилу Валиеву жалко. Которая и впрямь, скорее всего, принимала элементарные витамины для сердца, предписанные врачом-кардиологом. Кстати, и впрямь бесполезные - я в свое время употреблял такие же и тратил на них безумные деньги. Пока не понял, что это бессмыссленно.
Вы добились лишь одного: полного осознания своей бесхребетности и бесполезности. Вы – тля на теле российского спорта.
Помнится, эта Валиева перед играми очень просила Путина поговорить с ними и после игр. Ну вот теперь и поговорят - о русофобии, о том, что триметазидин ей подбросили, что его можно купить в любом военторге, а ни её, ни его в Пекине вообще не было.
Откуда вообще в 15-летнем ребенке взялся препарат, который назначают не в профилактических, а в лечебных целях только с 18 лет? У меня ответов на эти вопросы нет. Штаб Тутберидзе можно обвинять в чем угодно, но только не в незнании запрещенного списка или употреблении веществ из него в надежде на авось. Я не знаю, во что выльется эта история. Безо всяких источников Спорт-экспресса достаточно очевидно, что самым логичным является отстранение Камилы от олимпиады и аннулирование ее результатов в команднике. А вот что дальше будет с карьерой этой девочки - большой вопрос. Мне будет жаль, если именно ей - действительно самой одаренной из нынешнего выпуска Этери (Валиева, Усачева, Хромых - ВУХ) - эта проба перечеркнет всю карьеру.
Безумно жаль талантливейшую, Богом поцелованную Камилу.
В 15 лет (да и позже) ты полностью в руках тренерского штаба, родителей, врачей. Веришь им безоглядно. Уверена в том, что защищена даже перед лютой политической машиной.
Очень узкое окно возможностей у фигуристок - одиночниц. Сколько будет приходить в себя девочка, даже если (верим и надеемся) наказание не будет жестким. В этом смысле увеличение возрастного ценза сработает на неё.
Про допинг, ибо надоело про жалко девочку.
Вы когда-нибудь были в раздевалках мощных школ олимпийского резерва?
Просто видели мусорки с пустыми шприцами?
Я видел.
Любой атлет в мире может поставить себе инъекцию. Лет с 12-13 легко. Ибо на всех медсестер не хватит.
В любом тренажерном зале любого крупного города в мире вы легко купите «курс».
Любой мужчина даже в 70 сейчас может разогнать себя до качка, только вали тестостерон по вене и ешь побольше.
Все до одного бодибилдеры «химичат». Вчера был тестостерон 32, это много для мужчины, через две недели 47 и плюс три кг мышечной массы. И по 8 за месяц набирают.
Ага. На грудках.
В циклических видах (бег, лыжи, биатлон) это вообще не обсуждается.
В видах, где используется подростковое тело девочек, там сейчас и фигурное катание, я гроша не поставлю, что в 15 лет девочке не делают правильный паспорт.
Очень смешно читать посты некоторых людей, внезапно заинтересовавшихся спортом, и, судя по постам, считающих, что нечистая проба допинга это когда спортсмен втихаря нюхает кокаин или колется в подворотне какими-то опасными и незаконными препаратами, цинично осознавая, что происходит. Простая мысль, что любые соревнования в большом спорте это, по сути, в том числе битва фармацевтических компаний, потому что жизнь любого спортсмена в любом виде спорта в любой стране требует очень специального питания, режима, всяких биодобавок и прочего. Мельдоний, который в МОК признан допингом, значительное количество моих московских знакомых принимают регулярно, чтобы тупо выжить посреди полугода тьмы, слякоти и бессилия. Многие иностранные спортсмены принимают препараты, признанные допингом, потому что у них медицинские показания (понятия не имею, по-честному, или нет). Все эти элементарные мысли не приходят в голову спортивным неофитам на час. С каким-то поразительным злорадством реагируют они на любую такую ситуацию со спортсменами.
Я убеждена, что допинг правила должны были давно быть пересмотрены во всем мире, это огромная и очень сложная тема.
А Камила Валиева, вместе со всей тренерской группой, энивэй уже вошла в историю. Как первая в истории Олимпийских игр спортсменка, успешно совершившая четверной прыжок. А кроме того, она прекрасна, музыкальна и безмерно талантлива. И ей - 15 лет.
Надеюсь, весь этот ад каким-то образом разрешится и больше не повторится.
Не знаю, чем закончится вся эта свистопляска с якобы допингом Камилы Валиевой, но девочку нашу надо поддержать. И потому что наша, и потому что реально - звёздочка и лучшая. Ей сейчас непросто и любое доброе слово и Камилле, и всем нашим фигуристам сейчас будет очень кстати.
Все отлично понимают, что Валиева - это русская суперзвезда в Пекине-2022. Вероятно № 1 Олимпиады, поскольку ее результаты феноменальны, а женская фигурка это самый зрелищный вид зимнего спорта.
Соответственно ради того, чтобы нагадить России, может быть все что-то угодно - могут подменить пробирку и сами туда написать, могут имитировать проблемный тест, с тем, чтобы потом ложки нашлись, а осадок остался - мол, извините, ошиблись, могут довести её до состояния в котором она будет непрерывно ошибаться на льду и "звезда закатится".
То есть вариант, при котором у Валиевой, после десятилетия непрекращающегося допинг-террора, могли бы реально быть проблемные препараты, можно априори рассматривать как наименее приоритетную версию перед всеми остальными.
Сейчас важно всем спокойно отнестись к сложившейся ситуации. Это звучит сейчас страшно, но таковым не является по сути. Без истерик, выдохните, будут детали и вы поймёте, что никакой трагедии нет.
«Прекратите истерить», «ничего страшного не происходит», - пишут уважаемые спортивные журналисты в связи со скандалом с фигуристкой Валиевой. Мне вот сейчас меньше всего нужны увещевания не истерить и заверения в том, что ничего страшного не происходит.
От наших спортивных журналистов мне бы сейчас хотелось внятного и убедительного объяснения (без ссылок на Гардиан, который все цитируют), что происходит и чем это реально нам грозит. Потому что я сам в этом ничего не понимаю.
Ничего страшного не происходит… Вы это 15-летней Валиевой скажите, которой сейчас могут жизнь поломать в самом начале карьеры. Или лишить Олимпиады, предпочтя разобраться после ее окончания. Или, измотав все нервы, выпустить-таки на лед, когда никаких душевных сил выступать уже нет.
Много раз говорила, что ездить без флага и гимна на такие сборища - позор. Да, Китай, но ведь это все равно - МОК.
Ну да, слепой не видит, как русским мстят за десятилетия регулярных унижений на «олимпийском» фронте Холодной войны, выкидывая с этой ярмарки национальных тщеславий; равно как верно и то, что _весь_ мировой спорт сегодня это куда больше шоубиз, фармакология и юриспруденция, чем тот самый давно умерший олимпийский состязательный дух. Но если бы у нас действительно была своя философия и свой нравственный стержень, мы бы ни за что не согласились участвовать в этом балагане под флагом «команды ROC» и терпеть эти махинации с пробирками. Мы бы ушли со всех олимпиад и чемпионатов, и провозгласили альтернативную спортивную философию на уровне страны — спорт для всех. И деньги, которые тратятся на профессиональных спортсменов, перераспределили бы на детский и массовый спорт и физкультуру — в каждом дворе, в каждом городе и посёлке. Я мечтаю, что когда-нибудь так и случится.
Патриотическое. Считаю, что Россия должна отказаться от участия в олимпиадах. До тех пор, пока ВСЕ решения, связанные с допингом российских спортсменов не будут отменены, и впредь будет запрещено проверять российских спортсменов. Где бы то ни было, как бы то ни было.
Даешь Игры доброй воли.
История с Валиевой на руку Кремлю. Она, конечно, уже не так блестяще сработает, как предыдущие допинговые скандалы, но для властей это всё равно намного лучше, чем подавляющее большинство других тем, которые доминировали в повестке в последнее время. Просто имейте это в виду, когда будете думать, кто виноват в происходящем.
Как говорится, cui prodest.
Конечно, я надеюсь, что сообщения о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой окажутся недоразумением, никаких потерь не произойдет и мы снова увидим её неземное катание в личных соревнованиях.
Но всё же - если Камилу дисквалифицируют - у нашей страны отберут олимпийское чемпионство в команде - нельзя забывать, что эта спортсменка - 15-летний ребёнок. И именно это должно быть самым главным. В этом случае она и так будет наказана за нарушение правил самым максимальным образом - и нельзя, чтобы её наказывали за разочарование болельщиков и партнёров по команде, потерянную медаль России и т.п.
Я понимаю, как трудно относится как к ребёнку к профессиональной спортсменке, выступающей на высшем уровне, чемпионке России и Европы, уже автору выдающихся достижений. Но надо - если не хотите, чтобы дети выступали и побеждали во взрослых соревнованиях, надо менять правила. Но 15-летнего ребенка нельзя сделать, произвольно, "взрослым" - и он взрослым не является, как бы он ни выглядел и каких бы высот ни достигал. Это ребёнок и с ним нужно поступать как с ребёнком - помогать, объяснять, поддерживать.
Утром четверга Камила Валиева вышла на тренировку. Никаких официальных сообщений о её отстранении пока нет.
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