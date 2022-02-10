"Даёшь игры доброй воли". Соцсети о допинг-скандале в Пекине

Кажется, на Олимпийских играх снова допинг-скандал с участием России - награждение фигуристов было отложено из-за положительного теста кого-то из российских спортсменов (как сообщили западные СМИ, Камилы Валиевой).

Руслан Осташко:

Как удачно у WADA получается находить мифический «допинг» именно когда наши спортсмены триумфально выигрывают соревнования.

Платон Беседин:

Камила Валиева прекрасна, и на фоне этой красоты видно всё бесовское уродство ВАДА, МОК и западного истеблишмента.

Александр Рыклин:

Вот уроды, прости господи, наши спортивные функционеры и тренеры... Ладно бы еще одинметазидин... Тогда, может, и обошлось бы, а триметазидин в списке запрещенных препаратов... Ну все - давай, до свидания... Медальки уплыли...

Кирилл Шулика:

Валиеву ничего страшного даже в случае развития скандала не ждет. Она "защищенное лицо" до 16 лет, а вот кто может пострадать и за дело, это тренеры во главе с Тутберидзе и врачи. Мало того, что они запрещенной препарат дали, так еще и пить его в 15 лет нельзя. Их могут отстранить от спорта, как команду тренеров по спортивной ходьбе Чегина в Мордовии. Но он все равно тайно готовит спортсменов и их постоянно палят. У Тутберидзе так не получится, учитывая гадюшник в нашем фигурном катании, свои же сдадут.

Но примечательно, что и Валиеву, и выводок Тутберидзе потащили к Путину на встречу с олимпийцами, зная о триметазидина и положительной декабрьской пробе. Поступили, как иноагенты прямо с учетом всех допинговых скандалов.

Тут спрашивают, почему не объявляли сразу, то есть в декабре. Ну так Валиева "защищенное лицо" и препарат мы знаем только из утечек, официально его не объявят.

Наказанием Камилы будет только лишение золота в команде и бан на соревнования в одиночном катании, дисквалификации по малолетству она избежит.

И не слушайте пропаганду про заговоры. Триметазидин в списке запрещенных с 2014 года. Для всех. Никакой новости в этом нет.

Юрий Гладильщиков:

Наших тренеров и функционеров уничтожают за глупость, За кретинизм, который зашкаливет. И правильно делают, что унижают! Вы, как и я, можете считать витаминки безвредными. Но коли уж они с некоторых пор считаются официальным допингом, и признаны таковым международным арбитражем, то какого хрена давать их нашим лучшим спортсменам, той же Камиле, которые победили бы, не принимая никаких подобных витаминок? У вас, тренеры-функционеры, с мозгами всё в порядке? Вы сейчас угробили лучшую фигуристку мира (другое дело, что я предпочитаю Щербакову - но это мое мнение), обрушили репутацию всей сборной России по фигурному катанию. Возможно, и всего нашего спорта - а огромное количество уродов со всего мира только и ищет способ подставить подножку нашему спорту.

Так чего вы добились? Камилу Валиеву жалко. Которая и впрямь, скорее всего, принимала элементарные витамины для сердца, предписанные врачом-кардиологом. Кстати, и впрямь бесполезные - я в свое время употреблял такие же и тратил на них безумные деньги. Пока не понял, что это бессмыссленно.

Вы добились лишь одного: полного осознания своей бесхребетности и бесполезности. Вы – тля на теле российского спорта.

Александр Осовцов:

Помнится, эта Валиева перед играми очень просила Путина поговорить с ними и после игр. Ну вот теперь и поговорят - о русофобии, о том, что триметазидин ей подбросили, что его можно купить в любом военторге, а ни её, ни его в Пекине вообще не было.

Инесса Землер:

Откуда вообще в 15-летнем ребенке взялся препарат, который назначают не в профилактических, а в лечебных целях только с 18 лет? У меня ответов на эти вопросы нет. Штаб Тутберидзе можно обвинять в чем угодно, но только не в незнании запрещенного списка или употреблении веществ из него в надежде на авось. Я не знаю, во что выльется эта история. Безо всяких источников Спорт-экспресса достаточно очевидно, что самым логичным является отстранение Камилы от олимпиады и аннулирование ее результатов в команднике. А вот что дальше будет с карьерой этой девочки - большой вопрос. Мне будет жаль, если именно ей - действительно самой одаренной из нынешнего выпуска Этери (Валиева, Усачева, Хромых - ВУХ) - эта проба перечеркнет всю карьеру.

Наталья Лосева:

Безумно жаль талантливейшую, Богом поцелованную Камилу.

В 15 лет (да и позже) ты полностью в руках тренерского штаба, родителей, врачей. Веришь им безоглядно. Уверена в том, что защищена даже перед лютой политической машиной.

Очень узкое окно возможностей у фигуристок - одиночниц. Сколько будет приходить в себя девочка, даже если (верим и надеемся) наказание не будет жестким. В этом смысле увеличение возрастного ценза сработает на неё.

Алексей Федяров:

Про допинг, ибо надоело про жалко девочку.

Вы когда-нибудь были в раздевалках мощных школ олимпийского резерва?

Просто видели мусорки с пустыми шприцами?

Я видел.

Любой атлет в мире может поставить себе инъекцию. Лет с 12-13 легко. Ибо на всех медсестер не хватит.

В любом тренажерном зале любого крупного города в мире вы легко купите «курс».

Любой мужчина даже в 70 сейчас может разогнать себя до качка, только вали тестостерон по вене и ешь побольше.

Все до одного бодибилдеры «химичат». Вчера был тестостерон 32, это много для мужчины, через две недели 47 и плюс три кг мышечной массы. И по 8 за месяц набирают.

Ага. На грудках.

В циклических видах (бег, лыжи, биатлон) это вообще не обсуждается.

В видах, где используется подростковое тело девочек, там сейчас и фигурное катание, я гроша не поставлю, что в 15 лет девочке не делают правильный паспорт.

Варвара Турова:

Очень смешно читать посты некоторых людей, внезапно заинтересовавшихся спортом, и, судя по постам, считающих, что нечистая проба допинга это когда спортсмен втихаря нюхает кокаин или колется в подворотне какими-то опасными и незаконными препаратами, цинично осознавая, что происходит. Простая мысль, что любые соревнования в большом спорте это, по сути, в том числе битва фармацевтических компаний, потому что жизнь любого спортсмена в любом виде спорта в любой стране требует очень специального питания, режима, всяких биодобавок и прочего. Мельдоний, который в МОК признан допингом, значительное количество моих московских знакомых принимают регулярно, чтобы тупо выжить посреди полугода тьмы, слякоти и бессилия. Многие иностранные спортсмены принимают препараты, признанные допингом, потому что у них медицинские показания (понятия не имею, по-честному, или нет). Все эти элементарные мысли не приходят в голову спортивным неофитам на час. С каким-то поразительным злорадством реагируют они на любую такую ситуацию со спортсменами.

Я убеждена, что допинг правила должны были давно быть пересмотрены во всем мире, это огромная и очень сложная тема.

А Камила Валиева, вместе со всей тренерской группой, энивэй уже вошла в историю. Как первая в истории Олимпийских игр спортсменка, успешно совершившая четверной прыжок. А кроме того, она прекрасна, музыкальна и безмерно талантлива. И ей - 15 лет.

Надеюсь, весь этот ад каким-то образом разрешится и больше не повторится.

Юлия Витязева:

Не знаю, чем закончится вся эта свистопляска с якобы допингом Камилы Валиевой, но девочку нашу надо поддержать. И потому что наша, и потому что реально - звёздочка и лучшая. Ей сейчас непросто и любое доброе слово и Камилле, и всем нашим фигуристам сейчас будет очень кстати.

Егор Холмогоров:

Все отлично понимают, что Валиева - это русская суперзвезда в Пекине-2022. Вероятно № 1 Олимпиады, поскольку ее результаты феноменальны, а женская фигурка это самый зрелищный вид зимнего спорта.

Соответственно ради того, чтобы нагадить России, может быть все что-то угодно - могут подменить пробирку и сами туда написать, могут имитировать проблемный тест, с тем, чтобы потом ложки нашлись, а осадок остался - мол, извините, ошиблись, могут довести её до состояния в котором она будет непрерывно ошибаться на льду и "звезда закатится".

То есть вариант, при котором у Валиевой, после десятилетия непрекращающегося допинг-террора, могли бы реально быть проблемные препараты, можно априори рассматривать как наименее приоритетную версию перед всеми остальными.

Василий Конов:

Сейчас важно всем спокойно отнестись к сложившейся ситуации. Это звучит сейчас страшно, но таковым не является по сути. Без истерик, выдохните, будут детали и вы поймёте, что никакой трагедии нет.

Александр Коц:

«Прекратите истерить», «ничего страшного не происходит», - пишут уважаемые спортивные журналисты в связи со скандалом с фигуристкой Валиевой. Мне вот сейчас меньше всего нужны увещевания не истерить и заверения в том, что ничего страшного не происходит.

От наших спортивных журналистов мне бы сейчас хотелось внятного и убедительного объяснения (без ссылок на Гардиан, который все цитируют), что происходит и чем это реально нам грозит. Потому что я сам в этом ничего не понимаю.

Ничего страшного не происходит… Вы это 15-летней Валиевой скажите, которой сейчас могут жизнь поломать в самом начале карьеры. Или лишить Олимпиады, предпочтя разобраться после ее окончания. Или, измотав все нервы, выпустить-таки на лед, когда никаких душевных сил выступать уже нет.

Ольга Туханина:

Много раз говорила, что ездить без флага и гимна на такие сборища - позор. Да, Китай, но ведь это все равно - МОК.

Алексей Чадаев:

Ну да, слепой не видит, как русским мстят за десятилетия регулярных унижений на «олимпийском» фронте Холодной войны, выкидывая с этой ярмарки национальных тщеславий; равно как верно и то, что _весь_ мировой спорт сегодня это куда больше шоубиз, фармакология и юриспруденция, чем тот самый давно умерший олимпийский состязательный дух. Но если бы у нас действительно была своя философия и свой нравственный стержень, мы бы ни за что не согласились участвовать в этом балагане под флагом «команды ROC» и терпеть эти махинации с пробирками. Мы бы ушли со всех олимпиад и чемпионатов, и провозгласили альтернативную спортивную философию на уровне страны — спорт для всех. И деньги, которые тратятся на профессиональных спортсменов, перераспределили бы на детский и массовый спорт и физкультуру — в каждом дворе, в каждом городе и посёлке. Я мечтаю, что когда-нибудь так и случится.

Андрей Перла:

Патриотическое. Считаю, что Россия должна отказаться от участия в олимпиадах. До тех пор, пока ВСЕ решения, связанные с допингом российских спортсменов не будут отменены, и впредь будет запрещено проверять российских спортсменов. Где бы то ни было, как бы то ни было.

Даешь Игры доброй воли.

Аббас Галлямов:

История с Валиевой на руку Кремлю. Она, конечно, уже не так блестяще сработает, как предыдущие допинговые скандалы, но для властей это всё равно намного лучше, чем подавляющее большинство других тем, которые доминировали в повестке в последнее время. Просто имейте это в виду, когда будете думать, кто виноват в происходящем.

Как говорится, cui prodest.

Константин Сонин:

Конечно, я надеюсь, что сообщения о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой окажутся недоразумением, никаких потерь не произойдет и мы снова увидим её неземное катание в личных соревнованиях.

Но всё же - если Камилу дисквалифицируют - у нашей страны отберут олимпийское чемпионство в команде - нельзя забывать, что эта спортсменка - 15-летний ребёнок. И именно это должно быть самым главным. В этом случае она и так будет наказана за нарушение правил самым максимальным образом - и нельзя, чтобы её наказывали за разочарование болельщиков и партнёров по команде, потерянную медаль России и т.п.

Я понимаю, как трудно относится как к ребёнку к профессиональной спортсменке, выступающей на высшем уровне, чемпионке России и Европы, уже автору выдающихся достижений. Но надо - если не хотите, чтобы дети выступали и побеждали во взрослых соревнованиях, надо менять правила. Но 15-летнего ребенка нельзя сделать, произвольно, "взрослым" - и он взрослым не является, как бы он ни выглядел и каких бы высот ни достигал. Это ребёнок и с ним нужно поступать как с ребёнком - помогать, объяснять, поддерживать.

Утром четверга Камила Валиева вышла на тренировку. Никаких официальных сообщений о её отстранении пока нет.