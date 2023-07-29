Делегация ЮНЕСКО в Одессе оценит последствия российских обстрелов

В Одессу в субботу приехала делегация ЮНЕСКО. Она оценит ущерб от российских обстрелов историческому центру города. Организация внесла его в свой список в январе. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Представители ЮНЕСКО пробудут в городе четыре дня. "Нам очень важно донести до всего мира информацию обо всех ужасах, которые сотворила Россия в Одессе", — написал Кипер в телеграме.

По данным местных властей, в результате ежедневных обстрелов российской армии с 19 по 23 июля в Одессе пострадали 28 памятников архитектуры, в том числе Спасо-Преображенский кафедральный собор. Храм получил значительные повреждения в результате российской ракетной атаки в ночь на 23 июля.

Российская армия наносит удары по Одессе и Одесской области с 18 июля – сразу после того, как Россия объявила о выходе из зерновой сделки. Погибли и получили ранения несколько человек. Украинские власти считают, что цель Москвы – нарушить экспорт зерна.

Россия называет свои действия "возмездием" за взрыв на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Тогда погибла семейная пара из Белгорода, их 14-летняя дочь получила ранения. Минобороны России отрицало, что Спасо-Преображенский собор был целью ракетного удара.

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