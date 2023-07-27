Россия нанесла очередной удар по порту в Одесской области

Россия в ночь на четверг нанесла новый ракетный удар по Одесской области. Целью атаки в очередной раз стали объекты портовой инфраструктуры. Погиб один человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По данным украинского командования "Юг", две российские крылатые ракеты "Калибр" были запущены с подводной лодки в акватории Черного моря на критически малой высоте. Сбить их не удалось. В результате попадания повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля. Погиб охранник, уточнили украинские военные.

Воздушные силы ВСУ также сообщили, что в ночь на четверг по территории Украины было запущено восемь дронов-камикадзе "Шахед". Все они были сбиты, утверждают военные.

Российская армия наносит удары по Одессе и Одесской области с 18 июля, на следующий день после того, как Россия объявила о выходе из зерновой сделки. Украинские власти считают, что цель Москвы — нарушить экспорт зерна. Россия называет свои действия "возмездием" за взрыв на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Тогда погибла семейная пара. Их 14-летняя дочь получила ранения.

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