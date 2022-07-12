Lego уходит с российского рынка

Датский производитель конструкторов Lego прекращает коммерческую деятельность в России и разрывает отношения с компанией, управляющей его российскими магазинами. Об этом сообщает издание Inc. Информацию подтвердил гендиректор подразделения Lego в России.

В России работал 81 магазин Lego под управлением компании Inventive Retail Group, которая также руководила фирменными магазинами Apple, Samsung и Nike – бренды тоже прекратили или ограничили свою деятельность в России.

После российского вторжения в Украину компания Lego приостановила ввоз продукции в Россию "из-за санкций и непредсказуемых условий, в которых приходится работать". В начале июня из-за отсутствия поставок закрылись несколько фирменных магазинов Lego в России.

Вчера, 11 июля, Минпромторг добавил Lego в перечень для параллельного импорта товаров. По словам экспертов, "серые" наборы Lego теоретически можно будет продавать в тех же торговых точках, но название магазинов придётся изменить.