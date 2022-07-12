Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Lego уходит с российского рынка

Датский производитель конструкторов Lego прекращает коммерческую деятельность в России и разрывает отношения с компанией, управляющей его российскими магазинами. Об этом сообщает издание Inc. Информацию подтвердил гендиректор подразделения Lego в России.

В России работал 81 магазин Lego под управлением компании Inventive Retail Group, которая также руководила фирменными магазинами Apple, Samsung и Nike – бренды тоже прекратили или ограничили свою деятельность в России.

После российского вторжения в Украину компания Lego приостановила ввоз продукции в Россию "из-за санкций и непредсказуемых условий, в которых приходится работать". В начале июня из-за отсутствия поставок закрылись несколько фирменных магазинов Lego в России.

Вчера, 11 июля, Минпромторг добавил Lego в перечень для параллельного импорта товаров. По словам экспертов, "серые" наборы Lego теоретически можно будет продавать в тех же торговых точках, но название магазинов придётся изменить.

  • В марте 2022 года Lego пообещал пожертвовать более 16,5 миллиона долларов "на поддержку народа Украины". В том же месяце компания выпустила ограниченное количество фигурок президента Украины Владимира Зеленского и "коктейля Молотова" за $100 и $10 соответственно. Фигурки были проданы "почти мгновенно". Вырученные средства – более 16,5 тысячи долларов – отправлены в помощь Украине.
  • Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на это более тысячи организаций свернули свою деятельность в России, из них 306 полностью покинули страну. США и страны Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими компаниями.
  • В начале мая российское министерство промышленности и торговли опубликовало перечень товаров и брендов, которые можно ввозить в Россию в рамках так называемого "параллельного импорта", то есть без разрешения правообладателя. Список периодически редактируется.
  • Также сегодня, 12 июля, стало известно, что российский рынок покинет британская косметическая сеть Lush. Все 50 её магазинов в России будут закрыты. В рамках параллельного импорта продукцию Lush ввозить невозможно, так как владелец бренда ведёт оптовую торговлю только со своими партнёрами.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG