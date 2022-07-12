Lego уходит с российского рынка

Датский производитель конструкторов Lego прекращает коммерческую деятельность в России и разрывает отношения с компанией, управляющей его российскими магазинами. Об этом сообщает издание Inc. Информацию подтвердил гендиректор подразделения Lego в России.
В России работал 81 магазин Lego под управлением компании Inventive Retail Group, которая также руководила фирменными магазинами Apple, Samsung и Nike – бренды тоже прекратили или ограничили свою деятельность в России.
После российского вторжения в Украину компания Lego приостановила ввоз продукции в Россию "из-за санкций и непредсказуемых условий, в которых приходится работать". В начале июня из-за отсутствия поставок закрылись несколько фирменных магазинов Lego в России.
Вчера, 11 июля, Минпромторг добавил Lego в перечень для параллельного импорта товаров. По словам экспертов, "серые" наборы Lego теоретически можно будет продавать в тех же торговых точках, но название магазинов придётся изменить.
- В марте 2022 года Lego пообещал пожертвовать более 16,5 миллиона долларов "на поддержку народа Украины". В том же месяце компания выпустила ограниченное количество фигурок президента Украины Владимира Зеленского и "коктейля Молотова" за $100 и $10 соответственно. Фигурки были проданы "почти мгновенно". Вырученные средства – более 16,5 тысячи долларов – отправлены в помощь Украине.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на это более тысячи организаций свернули свою деятельность в России, из них 306 полностью покинули страну. США и страны Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими компаниями.
- В начале мая российское министерство промышленности и торговли опубликовало перечень товаров и брендов, которые можно ввозить в Россию в рамках так называемого "параллельного импорта", то есть без разрешения правообладателя. Список периодически редактируется.
- Также сегодня, 12 июля, стало известно, что российский рынок покинет британская косметическая сеть Lush. Все 50 её магазинов в России будут закрыты. В рамках параллельного импорта продукцию Lush ввозить невозможно, так как владелец бренда ведёт оптовую торговлю только со своими партнёрами.
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