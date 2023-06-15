Дело акциониста Крисевича вернули на доследование во время апелляции

Мосгорсуд во время апелляции вернул дело Павла Крисевича об акции у Кремля на доследование в прокуратуру. Крисевич останется в СИЗО ещё минимум на два месяца. Об этом из зала суда сообщают Север.Реалии.

На возвращении дела настаивала сторона обвинения. Прокурор заявил, что при вынесении приговора не был учтён "идеологический мотив преступления".

В октябре 2022 года суд в Москве приговорил Крисевича к пяти годам колонии по статье о хулиганстве с применением оружия. Во время своей акции на Красной площади в июне 2021 года Крисевич прочитал манифест против репрессий, дважды "выстрелил" из холощёного пистолета в воздух, а затем – себе в голову, имитируя самоубийство.

Согласно доводам защиты, вменённая акционисту статья уже подразумевает наличие идеологического мотива. Крисевич и его адвокат просили суд отменить приговор или сократить срок до отбытого, а также учесть частичное признание вины.