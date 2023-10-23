Дело екатеринбуржца, оскорбившего ребёнка в шапке с Z, вернули в СК

Суд в Екатеринбурге вернул в Следственный комитет дело Александра Неустроева, которого обвинили в хулиганстве после того, как он оскорбил 11-летнего школьника в шапке с буквой Z. Об этом сообщает местное издание It’s My City.

Инцидент, который попал на видео, произошёл в апреле. Позже выяснилось, что отец мальчика воюет в Украине. Против Неустроева сначала составили административный протокол, но после того, как история привлекла внимание провоенных блогеров, возбудили уголовное дело о хулиганстве.

В июне суд прекратил дело, назначив Неустроеву судебный штраф в размере 7 тысяч рублей. Это решение вызывало возмущение так называемых патриотических телеграм-каналов. Они стали угрожать Неустроеву самосудом.

Генпрокуратура России потребовала обжаловать решение суда по делу Неустроева, отметив, что оно не могло быть прекращено, поскольку "направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации".

В конце сентября суд отменил решение о прекращении дела и отправил его на новое рассмотрение новым составом судей.



На сегодняшнем заседании суда, следствие вновь просило прекратить дело и назначить штраф, а прокуратура требовала отправить материалы на новое расследование.