Дело Теребилова. Антон Чивчалов – о гонениях за веру

Костромич Дмитрий Теребилов пришел к Богу, имея несколько судимостей по разным статьям Уголовного кодекса. Более того, он впервые открыл Библию, находясь как раз в тюрьме. Именно там, подобно блудному сыну из притчи Христа, он раскаялся в своём прежнем образе жизни и решил жить по-новому. Он перестал курить, употреблять наркотики, сквернословить, начал с уважением относиться к администрации колонии. Встал на путь исправления, как говорят правоохранители.

Исправление Дмитрия было настолько очевидным для всех, что руководство колонии само ходатайствовало о его досрочном освобождении. Что и произошло. Дмитрий вышел на свободу, работал слесарем, поваром, дворником – кем придется. В 2015 году он женился на единоверке и создал христианскую семью.

А в 2018 году за ним пришли вновь. Отряд ОМОН взломал дверь подъезда его дома и устроил обыск в его квартире, пока самого Дмитрия не было дома. Позже его имя внесли в перечень террористов и экстремистов по линии Росфинмониторинга. Банковские счета Теребилова заблокировали, против него возбудили уголовное дело. Но на этот раз Дмитрий никого не ограбил, не убил и даже не оскорбил. Ему вменяется в вину лишь распространение литературы и участие в богослужениях.

Теребилов попал в черный список россиян, которые считают, что Бога зовут Иегова, а для удовлетворения религиозных потребностей не обязательно ходить в православный храм, можно подключиться к видеоконференции. Для таких россиян у ФСБ и Центра "Э" есть статья 282.2, "участие в деятельности экстремистского сообщества либо её организация". Дмитрию ещё "повезло" – он получил лишь "участие", за "организацию" он мог бы отправиться в лагеря на 8 лет, как совсем недавно Алексей Берчук из Благовещенска.

Дмитрий возвращается в тюрьму ровно за то, за что ранее был досрочно освобождён из нее, – за веру в Бога

В деле Теребилова нет ни одного потерпевшего. Обвинение традиционно построено на формальной связи с некими организациями, которых государство ликвидировало на основе проведения лингвистических экспертиз. Хотя этих организаций, а равно как и их членов, не существует уже больше 4 лет, силовики до сих пор с упоением ищут их по всей стране. В их глазах люди, читающие Библию у себя дома, заняты не чем иным, как экстремистской деятельностью. В 100% случаев суды принимают такую трактовку событий.

6 сентября 2021 года Свердловский районный суд Костромы приговорил 41-летнего Дмитрия Теребилова к 3 годам колонии строгого режима. Прокурор настаивал на том, что он является рецидивистом. Но Дмитрий возвращается в тюрьму ровно за то, за что ранее был досрочно освобождён из нее, – за веру в Бога.

За одно и то же действие в одной и той же стране человека сначала выпустили из тюрьмы, а затем посадили в неё.

Во время своего последнего слова Дмитрий прочитал мини-проповедь: "Это моя жизнь и моя вера, которые не имеют ничего общего с экстремизмом. Рассказывать людям о прекрасной надежде от Всемогущего Бога – это проявление любви, а не ненависти. Помогать людям меняться к лучшему – это не побуждение к свержению конституционного строя или создание угрозы интересам государства, а возможность видеть по-настоящему счастливых и законопослушных людей. Когда-то Библия изменила мою жизнь: из никому не нужного преступника я стал богобоязненным человеком и полезным членом общества. Я не смогу об этом молчать, не могу не благодарить Иегову Бога за такие изменения, настоящий смысл жизни и надежду на будущее".

Сколько еще подобных сюжетов, достойных Евангелия, мы увидим в современной России?

Антон Чивчалов – журналист, переводчик, блогер



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