Перегнать Эритрею. Антон Чивчалов – о Свидетелях Иеговы

30 октября в День памяти жертв политических репрессий правозащитный центр "Мемориал" обнародовал свой очередной список политических заключённых. 206 человек из этого списка репрессируются прямо сегодня – это Свидетели Иеговы. По данным Znak, уголовные дела заведены против почти 300 человек. В тюрьмах и СИЗО сидят больше сорока. В октябре в Сочи за один день прошло 35 облав на Свидетелей Иеговы, это рекорд, так в России не охотятся даже на мусульманских радикалов. 5 ноября Сергея Климова из Томска приговорили к 6 годам лишения свободы, признав виновным в "руководстве экстремистской организацией". ​Изъято религиозное имущество на десятки миллионов евро. Ни в одном уголовном деле нет реального состава преступления, всем инкриминируется только религиозная деятельность. Это совершенно беспрецедентная ситуация для европейской страны XXI века, которая претендует на роль современной и правовой.



Со Свидетелями Иеговы обращаются так, как не обращались даже во времена СССР, если не считать сталинского периода. Мог прийти участковый с парой патрульных для порядка. Могли поговорить, пожурить. Могли устроить товарищеский суд, уволить с работы. Но в дома верующих через окна и балконы не врывались бойцы спецназа, не взламывали "болгарками" двери, людей не укладывали на пол под стволами автоматов, не приковывали наручниками к батареям, не пытали электрошокерами. Все это происходит сегодня.

Совсем скоро Россия выйдет на первое место в мире по количеству Свидетелей Иеговы, заключенных в тюрьму за веру. Пока "лидерство" по этому показателю удерживает Эритрея – там их 52, а в России – 46. Но в Эритрее эта цифра постепенно снижается, там пик репрессий пройден, а в России растёт. Когда российские церковные пропагандисты ссылаются на те 30 с лишним стран, в которых деятельность Свидетелей Иеговы запрещена, они не говорят о том, что в большинстве этих стран "свидетелей" не сажают в тюрьмы. Сажают всего в пяти странах, три из которых – страны бывшего СССР: Туркменистан, Таджикистан и собственно Россия. В Туркменистане, по данным на август 2019, в тюрьме десять Свидетелей Иеговы, в Таджикистане только один. Еще восемь человек находятся за решеткой в Сингапуре за отказ от военной службы, в этой стране нет альтернативной гражданской службы, и верующим приходится выбирать между армией и тюрьмой. Кстати, в Туркменистане они сидят по этой же причине. Итого, в мире только две страны, где Свидетелей Иеговы массово сажают непосредственно за религиозные убеждения: Эритрея и Россия.



Утаят от вас пропагандисты и то обстоятельство, что Россия – единственная страна в мире, в которой Свидетели Иеговы считаются экстремистами или опасными преступниками. Вышеупомянутые 30 с лишним стран, включая Эритрею, – мусульманские государства (плюс Китай и Северная Корея), в которых запрещена деятельность всех или почти всех христианских церквей, а Свидетелей Иеговы считают там именно христианской церковью. Другими словами, "свидетели" запрещены там по причине, ровно противоположной той, что в России. И когда в России кивают в сторону тех стран, этим косвенно подтверждают, что Свидетели Иеговы христиане, что в России тоже идёт борьба с христианскими церквями. Для пущего подтверждения этой борьбы возбуждаются уголовные дела за один факт чтения Библии в "неправильном" переводе. Скажите, когда в последний раз в России можно было сесть в тюрьму за чтение запрещенного перевода Библии? При каком царе?

Человек потому и выбирает какую-то религию, что считает ее самой правильной или более правильной, чем другие

Вот еще пример. В Красноярске возбуждено дело против двух жителей города за разговор на автобусной остановке. Власти выяснили, что разговор был о религии. Когда в последний раз в России сажали за разговоры на улице? Социальные сети трещат о преследовании за твиты, статьи и видеоролики, но практически незамеченными остаются новости о преследовании за разговоры. А вот в чем обвиняются пять верующих в Кирове: "в совместном пении библейских песен, совершенствовании навыков осуществления миссионерской деятельности, изучении религиозной литературы, так называемого Священного писания (Библии), входящего в Федеральный список экстремистских материалов, содержащих вероучение Свидетелей Иеговы". Власти уже не стесняются открыто признавать, что преследуют граждан за чтение Библии и пение библейских песен.

Как спят по ночам прокуроры, следователи и судьи, которые пишут эти обвинения и бросают по ним людей за решетку? Что происходит в умах и душах этих людей? Что они говорят дома своим близким? Даже если они искренне верят в то, что вина подсудимых доказана, то эта вина состоит не в чем-то реальном, не в "отборе квартир" или "причинении вреда здоровью", как нам 20 лет лгали в средствах массовой информации. Таких фактов нет ни в одном уголовном деле. Обвинение всегда построено на фактах хранения "экстремистской" литературы, а ее "экстремизм" был выявлен в результате работы экспертов, которые нашли в ней "пропаганду превосходства" своей религии – другими словами, убежденность в ее правильности. Но за это можно посадить любого верующего в мире. Человек потому и выбирает какую-то религию, что считает ее самой правильной или более правильной, чем другие. Иначе какой смысл ее выбирать? Сажать за это по тяжким уголовным статьям с многолетними сроками абсурдно, неконституционно, антигуманно, безнравственно и бесчеловечно.

В России есть семьи потомственных Свидетелей Иеговы, которые уже во втором или третьем поколении не знают жизни без репрессий. Один из них – Иван Пуйда из Магадана, который провел 129 дней в СИЗО, а сейчас находится под подпиской о невыезде. Он признан политзаключенным "Мемориалом", скоро ожидается передача дела в суд. Дедушка Ивана Парцей Пуйда был жертвой репрессий в фашистской Германии и СССР. Отец Ивана Григорий Пуйда был несколько раз осужден в СССР за издание религиозной литературы. Позже они были реабилитированы как жертвы политических репрессий, получили льготы и компенсации. Но "славную" семейную традицию теперь продолжает 41-летний Иван. Кажется, в России эта традиция будет длиться вечно – режимы сменяют друг друга, но ничего не меняется. Мы снова и снова раз в год чтим память жертв репрессий, а в остальные 364 дня создаем новых.

Антон Чивчалов – журналист, переводчик, блогер

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