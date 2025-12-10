Зеленский согласился на выборы. Продолжение переговоров о завершении войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы, несмотря на продолжающуюся войну, если США и другие союзники смогут обеспечить необходимую безопасность при голосовании. Этими словами он ответил на критику президента США Дональда Трампа о том, что демократия предполагает и выборы. В Украине действует военное положение, и закон о нем не предполагает проведения голосования, однако Зеленский готов внести необходимые поправки, чтобы этот запрет преодолеть. Его слова прозвучали на фоне продолжающихся мирных переговоров, призванных остановить войну России в Украине.

Дональд Трамп в интервью Politico 9 декабря заявил, что для выборов в Украине "пришло время". "У них давно не было выборов", – заявил Трамп, добавив: "Они говорят о демократии, но дело идет к тому, что это уже не будет демократия". Президент США не исключил, что в случае проведения выборов Зеленский вновь мог бы одержать победу.

В случае обеспечения безопасных условий голосования, по словам Зеленского, выборы могли бы состояться в течение 60–90 дней. "Я готов к выборам. Более того – прошу США, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов. Лично у меня есть воля и готовность к этому", – заявил Зеленский.

Дискуссия о возможности проведения выборов возникает не в первый раз. Срок полномочий Зеленского истек в прошлом году. Ранее о необходимости избрания нового президента Украины также высказывался российский президент Владимир Путин. После его слов украинские власти заявляли о невозможности проведения голосования из-за ежедневных российских обстрелов, десятков тысяч солдат, сражающихся на передовой и имеющих право голоса, а также из-за высокого числа внутренне перемещенных лиц и беженцев.

В настоящее время, согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, за пределами страны проживают почти 5,9 миллионов граждан Украины, убежавших от обстрелов после начала российского вторжения 24 февраля 2022 года. Количество внутренне перемещенных лиц, то есть тех украинцев, которые вынуждены были уехать в более безопасные регионы страны либо с оккупированных территорий, либо из населенных пунктов вблизи фронта, согласно опубликованным в октябре данным Международной организации по миграции, достигло 3,7 миллионов человек.

Опросы общественного мнения показывают, что большинство украинцев против проведения выборов во время войны, хотя многие признают, что для появления новых инициатив законодательной и исполнительной власти была бы желательна смена правительства. Владимир Зеленский сохраняет популярность как политик, но его поддержка в последние недели снизилась из-за крупного коррупционного скандала: бизнесмен, совладелец студии "Квартал-95" и соратник президента Тимур Миндич, как оказалось, создал коррупционную схему, которая позволяла ему выводить из энергетического сектора Украины десятки миллионов долларов. Это привело к отставке влиятельного советника Зеленского Андрея Ермака.

По словам Антона Грушецкого, директора Киевского международного института социологии, идею проведения выборов до заключения перемирия или подписания мирного соглашения поддерживают лишь около десяти процентов населения. Согласно опросу КМИС, проведенному в сентябре этого года, около 63 процентов украинцев считают, что голосование возможно только после полного окончания войны. Еще 22 процента допустили бы выборы после достижения перемирия, но только при условии надежных гарантий безопасности.

Переговоры об условиях прекращения войны продолжаются

В интервью Politico во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "без сомнения" находится в более сильной переговорной позиции, чем Украина. "Я уважаю народ и армию Украины за их храбрость, борьбу и так далее, но рано или поздно, как правило, размеры побеждают", – заявил Трамп, отметив, что советует Зеленскому согласиться с американской мирной инициативой, предусматривающей уступки со стороны Украины.

О том, что Россия имеет более сильную позицию на поле боя и на переговорах, заявляют и российские чиновники. Предложенный США план, опубликованный СМИ, содержит и российские условия, при которых могли бы быть прекращены боевые действия. Изначальный текст, который сейчас, в ходе обсуждения, претерпевает изменения, включал и положения, о которых заявляла Москва как до вторжения в Украину, так и позже.

В интервью Bloomberg News Владимир Зеленский заявил, что переговоры по возможному соглашению о мире пока не привели к единому мнению сторон о территориальном контроле на востоке Украины – в Донбассе, где Москва требует от Киева уступить территории, которые контролируются украинской армией и которые российской армии не удалось завоевать, несмотря на попытки, которые продолжаются уже несколько лет.

В своей речи в Совете Безопасности ООН 9 декабря посол Украины Андрей Мельник заявил, что Украина не "продается": "Наша территория и наш суверенитет не продаются. Мы не на рождественском базаре", – сказал Мельник. Этими словами он реагировал на заявления российского представителя в ООН Василия Небензи о том, что Россия достигнет своих целей в Украине – либо силой, либо дипломатией. В аналогичном ключе высказался во вторник, 9 декабря, и Владимир Путин.

Украина продолжает искать поддержки для прекращения боевых действий на нынешней линии соприкосновения. 9 декабря Владимир Зеленский направился с визитом в Италию – это была его очередная остановка в рамках поездок в некоторые европейские страны, во время которых Украина ищет опору у лидеров ЕС, которые являются союзниками Украины и поддерживают Киев в вопросе территориальной целостности страны. Общаясь с журналистами вечером 9 декабря, Зеленский заявил, что существует три документа, касающихся завершения войны России в Украине.

"Мы обсуждаем с американцами и уже обсуждаем с европейцами три документа. Есть рамочный документ из 20 пунктов – он постоянно меняется. Второй документ – это гарантии безопасности, мы работаем над ним, и я жду соответствующих предложений от наших военных и результатов их диалога с американцами. Гарантии безопасности – это важный документ между нами и США, между нами и европейцами", – приводит слова Зеленского украинская служба Радио Свобода. По словам украинского президента, третий документ – это проект послевоенного восстановления Украины, который "должен работать после того, как закончится война или будет прекращение огня".

Ранее Зеленский написал в телеграме, что готов передать США обновленный по итогам совещаний с европейскими союзниками "мирный план" в ближайшие дни. Общаясь с журналистами, он говорил о среде. "Если США требуют, чтобы Украина отдала Донецкую область – родоначальником этой идеи была Россия. Мы хотим, чтобы Америка в этом вопросе была на нашей стороне", – сказал президент Украины, комментируя один из ключевых пунктов урегулирования.

Зеленский также заявил, что США согласны с тем, чтобы гарантии безопасности для Украины были оформлены как закон, утвержденный Конгрессом. "Американцы сказали нам следующее: они хотят, чтобы на этот раз у Украины были реалистичные гарантии безопасности, одобренные Конгрессом, чтобы мы это реально ощущали, чтобы у нас было оружие, а в случае необходимости применялись санкции, чтобы у нас была ПВО, и чтобы было по образцу пятой статьи (Устава НАТО – РС), однако эти детали мы пока еще не прорабатывали", – заявил Зеленский.

Военные на передовой не верят в окончание войны

На фоне продолжающихся переговоров об условиях окончания войны России против Украины украинские военные на фронте не верят в скорое ее завершение. Многие из них при этом находятся на передовой под обстрелами на протяжении нескольких лет. Военные откровенно говорят, что чувствуют огромную усталость, у них есть желание вернуться к своим близким и к обычной жизни, но одновременно они считают, что "за свою землю нужно бороться".

"Конечно, было бы замечательно проснуться однажды утром и услышать: "Ребята, война закончилась". Кто бы этого не хотел? Я не думаю, что она скоро закончится. В этом году точно нет", – рассказал в интервью украинской службе Радио Свобода артиллерист 20-й бригады оперативного назначения ВСУ с позывным "Фантом".

"С начала полномасштабного вторжения до сегодняшнего дня ничего не изменилось – противник по-прежнему стремится захватить как можно больше наших территорий, – говорит офицер 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с позывным "Лев". – Противник пытается продвинуться, стереть с лица земли наши населенные пункты, наши большие города. То есть, по моему мнению, эта война не скоро закончится. Война закончится только на каком-то высшем политическом уровне, когда где-то кто-то кому-то что-то скажет, договорятся как-то и придут к общему знаменателю".

Похожего мнения придерживается и оператор БПЛА батальона беспилотных систем "Корсар" 38-й ОБрМП ВСУ с позывным "Торрес". По его мнению, Россия всегда нарушает свои обязательства и ее задача – уничтожить Украину и украинцев: "Этой цели Россия будет пытаться достичь разными методами. Сейчас – горячая фаза, потому будет затишье, накопит силы и снова будет [нападать]. Это никогда не прекращалось. И не прекратится, пока существует Российская империя".

В среду, 10 декабря, издание The Wall Street Journal написало со ссылкой на неназванных европейских чиновников о том, что согласование положений мирных договоренностей между Россией и Украиной при участии США и стран ЕС может продлиться еще долго. Речь идет, по словам собеседников газеты, о неделях и даже нескольких месяцах. Издание Financial Times ранее писало, что президент Трамп надеется на заключение соглашения "до Рождества". Сам Трамп конкретных сроков не называл.