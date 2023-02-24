"День, когда Украина выстояла". Блогеры подводят итоги года войны

24 февраля 2022 года российский десант высадился на аэродроме под Киевом, и началось то, что в России до сих пор называют "специальной военной операцией", с помощью которой Владимир Путин рассчитывал в рекордные сроки свергнуть украинскую власть.

Многие сегодня вспоминают, что они делали в первые дни после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и как прошел этот год, ставший для миллионов людей годом самых тяжелых испытаний и горестных открытий.

Мария Филимор-Слоним

Год назад всё прежнее стало не актуально.

Илья Жегулев

Разбудите меня утром 24 февраля 2022 года и скажите, что мне это все приснилось.

Год ужаса, ада, отчаяния, ненависти. Год боли, разрушений, расставаний и потерь

Год ужаса, ада, отчаяния, ненависти. Год боли, разрушений, расставаний и потерь. Год перемен, которые ты себе никогда не представлял.

Я жив. И я хочу дожить. Чтобы увидеть своими глазами конец.

Виталий Рувинский

"Буди меня - только если начнется война", шутили мы еще так недавно.

Потом доля шутки становилась всё меньше.

А 24 февраля нас разбудили. И мы проснулись.

Не все. И не сразу. И год спустя кто-то продолжает спать - но это сон летаргический.

"Сон разума рождает чудовищ" - всё так. И пробуждение не гарантирует их немедленное исчезновение.

Давайте не спать - даже когда кончится война.

Илья Вайцман

Год назад жизнь сотен миллионов людей разделилась снова на «это было до войны» и все остальное. И опять уже не нужно уточнять до какой именно войны. Какой-то заколдованный круг.

Виктор Матизен

Вторжение в Венгрию, вторжение в Чехословакию, вторжение в Афганистан, вторжение в Украину. Четыре позорных события в истории России, которые мне пришлось пережить. Причём три из них имели одну причину: ненависть к чужой свободе.

Хронику первых часов вторжения публикует советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Главным итогом этого года стало то, что Украина не сдалась агрессору, пишут украинцы и те, кто их поддерживает.

Евгений Голубовский

Я верил в человеческий разум. И до 24 февраля считал, что маневры россии у границ Украины – пугалки, давление на общественное мнение, психическая атака.

И ошибся. Не оценил «имперские страсти» в маленьком недочеловеке, решившем, что ему по плечу новый передел мира.

Сегодня мы знаем, что идея очередного блиц-крига провалилась.

Но тогда, 24 февраля 2022 года, я еще не нашел в себе формулу, которую повторял с 25 февраля:

ЖИВЕМ ДАЛЬШЕ!

И ведь жили. И ведь прожили. И – по сути – уже победили агрессора. Морально.

Но победить реально, значит выгнать со своей земли.

Когда это произойдет?

Не знаю. Не буду «пророчествовать» Лишь уверен, что наша победа придет.

Живем дальше.

Иннокентий Буковский

Сегодня день не только нападения России на Украину, но и день, когда Украина выстояла.

В Украину почти никто не верил, но верили сами украинцы, и этого оказалось достаточно чтобы остановить одну из самых мощных армий мира.

Тогда, 24 февраля, Россия ударила всем лучшим, что у нее было. И эта мощь разбилась и о ВСУ, и о простых украинцев, которые всему миру показали пример смелости и самопожертвования.

Украинцы не испугались, не побежали, не сняли шевроны, не пошли на сделки с оккупантами.

Они не знали, что будет 25, 26, 27 или в следующем месяце, но они каждую минуту боролись за свою Родину - независимую Украину.

И они рано или поздно победят, а после победы восстановят свою страну.

Ну а наша задача - всячески (словом и делом) помогать Украине и не забывать, что российские преступники, развязавшие эту войну, должны быть наказаны.

Слава Украине!

Украинские телеграм-каналы делятся скриншотами торжествующих постов российских пропагандистов годичной давности.

Российские пропагандисты, чиновники и "патриоты" тем временем продолжают делать вид, что все идет по плану.

Голос Мордора

Год спустя:

Несколько областей Украины вернулись в родную гавань. Всё Приазовье вновь стало российским. Русские войска идут вперёд, хоть и медленно. Запад надрывает задницу, отправляя на Украину всё больше железа, уже в ущерб своей обороноспособности. Европа потеряла дешёвый российский газ, инфляция и дикие цены на электроэнергию, промышленность убегает туда, где цены более менее вменяемые. В Великобритании дефицит овощей, скоро он настигнет и Германию. Народные демонстрации в странах Европы всё больше, уже не получается дурить голову обывателю.

Украина выгребает сирых и убогих, чтобы и из них сделать пушечное мясо, живёт на чужие деньги, которые дают ей в долг.

Леонид Слуцкий

К годовщине со дня начала специальной военной операции практически одновременно пришли новости с двух разных континентов - Китай предложил свой план мирного урегулирования украинского конфликта, Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию остановить боевые действия и вывести войска из Украины.

Сообщается, что за резолюцию, подготовленную на основе предложений Украины, проголосовали 141 из 193 стран-членов, против – 7 (Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали). 32 страны воздержались, но они куда больше по численности населения, чем сателлиты Вашингтона. Среди этих 32-х – Китай, Индия, Иран, Пакистан, Южная Африка. Характер документа - рекомендательный. Но не в этом дело. Он не учитывает российские озабоченности и новую реальность, точкой отсчета которой стало 24 февраля 2022 года. А еще точнее - март 2014.

С подачи Киева, а вернее - США, России предлагают капитулировать. В этом суть резолюции ООН, поддержанной странами золотого миллиарда. Москва на это не пойдет! Думаю, страны, проголосовавшие против принятия резолюции, а также те, кто воздержался, понимают, что России нельзя выдвигать ультиматумы. Победители не сдаются, а мы - победим!

Сергей Удальцов

Уже год продолжается СВО. Капитализм породил эту войну, стравив в убийственной схватке русских и украинцев, которые при социализме жили в СССР, как одна дружная семья. Мирный выход из ситуации очевиден - остановка боевых действий и проведение повторных референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях под широким общественным контролем. Жители данных регионов имеют полное право на самоопределение (не сомневаюсь, что они подтвердят свое выстраданное решение быть с Россией). Однако это противоречит кровавой природе капитализма, при котором глобальные кризисы всегда разрешаются через войны. Вывод простой - только социалистические перемены в России, на Украине и в ведущих западных странах приведут к прочном миру на планете. Кстати, у России, как и 105 лет назад, есть шанс стать лидером мирового антикапиталистического, антиколониального движения. Главное - этот шанс не упустить. Пролетарии всех стран, соединяйтесь в борьбе за мир, дружбу и прогрессивное развитие человечества!

Хор голосов, призывающих к борьбе за мир, после которой не останется камня на камне, нарушает Игорь Стрелков:

Вот как-то тихо, без праздничных гуляний и торжественных заявлений проходит Первая Годовщина СВО. Год назад началось сражение за Гостомель, которое было блестяще выиграно российскими десантниками и пришедшими к ним на помощь войсками после того, как три четверти из самих десантников были перебиты-переранены тяжелой техникой ВСУ. Наверное, никто не вспоминает об этой победе, поскольку Гостомель сейчас - под украми (как и Херсон, кстати, и Изюм и т.д.). А сколько было шума-то! А о.Змеиный? Его ведь тоже заняли "с налёта"... А теперь молчок... Несправедливо как-то. Хоть-бы наградили уже Фанерного Маршала чем-нибудь за все заслуги прошедшего года. На пример, кольцом в нос... с установлением собственноручно вырезанной деревянной статуи Героя на центральной площади Донецка, чтобы людям было в кого плюнуть, проходя мимо...

Невесело звучат и некоторые российские "военкоры".

Александр Коц

Сегодня наверняка будет много итогов первого года СВО. Я не буду ничего подводить. Скажу так: слава Богу, что все наши недостатки вскрылись сейчас, когда мы начали операцию, а не они против нас. И хорошо, что есть понимание, куда идти и к чему стремиться в эволюционном процессе нашей армии. Она точно уже не такая, как год назад. Но и от идеала далека. Хотя на отдельных участках любо дорого посмотреть. Горько, что оплачивать эту эволюцию пришлось очень дорогой ценой.

За этот год потери российской армии, которые удалось учесть по данным из открытых источников, превысили потери в Афганистане, пишет "Медиазона".

Другие последствия кремлевской политики тоже заставляют задуматься - всех, кроме тех, кто эту политику проводит.

Михаил Шевелев

Если представить себе человека, который год назад услышал требование к НАТО собирать манатки и убираться на рубежи 1997-го года. И на радостях от того, что отечество вновь обрело геополитическую мощь, ушел в запой. А теперь вышел из него и обнаружил, кто куда убрался, и что за мощь тут происходит. Я бы на его месте быстро запил бы обратно.

Андрей Десницкий

Что ж, поверим кремлевской пропаганде. Она ведь в чем-то права, проблемы действительно были: в Донбассе гибли люди, Россия теряла свой престиж, блок НАТО усиливался, украинские крайние националисты вели свою пропаганду, а украинские священники и миряне Московского патриархата чувствовали угрозу своему положению. Всё это действительно было, говорю без иронии.

А давайте поверим кремлевской пропаганде и в остальном. Допустим, эти проблемы надо было решить любой ценой, не жалко угробить многие тысячи людей, не жалко уронить экономику, лишь бы прекратить насилие в Донбассе, отогнать и ослабить НАТО, денацифицировать, демилитаризовать и, кхм, десатанизировать Украину. Потому что своих не бросаем. Допустим.

Ну и?

Престиж РФ в мире - он вырос или упал?

Пушкина в Киеве, Одессе и Харькове - стали чаще читать или реже? А по-русски говорить? А Соловьевокиселева смотреть?

Блок НАТО - он распадается или укрепляется? Отползает от границ с РФ или готовится принять Финляндию со Швецией?

Блок НАТО - он распадается или укрепляется? Отползает от границ с РФ или готовится принять Финляндию со Швецией?

Украинская армия - она ослабла или окрепла? Утратила современное мощное вооружение или получила?

Украинские националисты - они уныло разбежались по углам или чувствуют свою силу, как никогда?

УПЦ как никогда верна Московскому патриархату и празднует свой триумф - или наоборот?

А главное, самое главное и действительно важное: в Донбассе людей стало гибнуть больше или меньше? На сколько примерно порядков?

Дети Мариуполя за этот год стали счастливее?

У этой "которую-нельзя-называть", но которая при этом подается как повторение Великой Отечественной (всюду ложь и двойные стандарты) была одна цель, которая полностью провалилась: быстро завоевать Украину и восстановить подобие СССР. А теперь совершенно другая, и теперь всё действительно идет по плану, все цели успешно достигаются. Какая? А очень простая: отождествить Россию с режимом, заставить каждого и каждую принести в жертву всё, лишь бы нынешние кремлевские сидельцы оставались в Кремле, покуда живы. Подать эту "специальную военную" как историческую битву всемирного зла с единственным на свете добром, которым они назначили сами себя.

А всё остальное... "война всё спишет".

Вот и решайте, как к этому относиться.

Я решил больше года назад.

Иван Филиппов

Спасибо вам, Владимир Владимирович, что вы уничтожили цветущий город, превратили его в братскую могилу

Важная особенность зла в том, что оно редко открыто ведет себя как зло. Или называет себя злом. Тот же Путин ведь не выходит под камеры и не говорит «я вас всех убью, я пожертвую ради своих амбиций десятками тысяч граждан России, я уничтожу украинские мирные города, приложу все усилия, чтобы стереть Украину с лица земли». Нет, он говорит иначе: я вас освобожу. А потом уже по городам и селам начинают работать «Грады» и «Солнцепеки».

Один из недавних примеров, который до сих пор из головы не идет: российская уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова поблагодарила Путина за «усыновленного» ей 15-летнего мальчика из Мариуполя: «Владимир Владимирович, благодаря вам… Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка из Донбасса». Я до сих пор не могу эту фразу в голове уложить. Спасибо вам, Владимир Владимирович, что вы уничтожили цветущий город, превратили его в братскую могилу. Заставили тысячи людей пройти через немыслимые страдания и испытания. Ну как так?

Годами бесконечные люди в костюмах, рясах и форме говорили о традиционных ценностях. Но войну начали не геи и не лесбиянки. Не люди, занимавшиеся секс-просветом или боровшиеся со СПИДом. Не геймеры. Не анимешники. Не чайлдфри. Не оппозиционеры. Не феминистки. Не трансгендеры. Не люди, практикующие свободные отношения. Не рэперы. Не люди с синими/розовыми волосами и не люди с пирсингом и в татуировках.

Теперь мы знаем, их традиционные ценности - это горе, разрушения и смерть

За войну и самые страшные её преступления, за Бучу, за Мариуполь, за десятки тысячи убитых, замученных и изнасилованных несут ответственность именно те, кто громче всех проповедовал «традиционные ценности». Чиновники, военные, священники, «уполномоченные по правам ребенка», учителя и прочие ревнители морали. Теперь мы знаем, их традиционные ценности - это горе, разрушения и смерть.

Сегодня год войны. Совершенно черно-белое время, абсолютно ясно где зло, а где добро. И добро непременно победит. В этом нет никаких сомнений.

Российские оппозиционеры в эту мрачную годовщину напоминают, что Россия и Путин - это не одно и то же.

Владимир Кара-Мурза

Ровно год назад путинский режим развязал ничем не спровоцированную, кровавую и преступную войну с Украиной. За этот год были разрушены десятки городов, погибли тысячи мирных людей — в том числе детей, миллионы стали беженцами. Международные организации признали нынешнюю гуманитарную ситуацию в Европе самой тяжёлой со времён Второй мировой войны.

Умиротворение диктатора привело к этой войне — а его продолжение приведёт к новым

Все эти смерти и разрушения, весь этот ад — на совести вконец обезумевшего кремлёвского диктатора и его пособников, как в России (все эти годы помогавших ему выстраивать режим единоличной власти), так и на Западе (из своих интересов закрывавших глаза на уничтожение российской демократии).

Повторю то, что говорил год назад, до ареста: эта война должна стать для путинского режима последней. На этом сегодня должны быть сосредоточены все усилия свободного мира. Умиротворение диктатора привело к этой войне — а его продолжение приведёт к новым. Единственный залог долгосрочного мира и стабильности в Европе — это демократическая Россия, которая будет жить в мире как со своими гражданами, так и со своими соседями. Именно в этом должна заключаться наша общая стратегическая цель.

А ещё в эту черную годовщину я хочу сказать спасибо моим соотечественникам, которые, невзирая на личные риски, открыто и громко выступили против этой преступной войны. Каждому из почти 20 тысяч граждан России, задержанных за антивоенные протесты; каждому из 6 тысяч, преследуемых по административным статьям; каждому, кого сегодня судят и держат в тюрьмах и колониях за антивоенную позицию. Могу только повторить лозунг, в своё время звучавший на «болотных» протестах: Россия — это мы, а не Путин.

Илья Яшин

Уже год идёт война с Украиной, и это до сих пор не укладывается в голове. Любому нормальному человеку происходящее причиняет невыносимую боль. Ну просто невозможно мириться с тем, сколько людей погибло и покалечено, сколько городов и сёл разрушено, сколько беженцев лишилось домов.

Сегодня я хочу принести соболезнования украинскому народу. Простите, друзья. Это не мой президент и не моя война. Но мне стыдно и больно от того, что варварская агрессия на вашей земле проходит под флагом моей страны.

А гражданам России я хочу сказать, что война, в которую нас втянул Путин, никому не нужна. Вообще никому – в этом её феномен. Она не стала народной в России, поскольку агрессия в принципе не может быть народной. Она обернулась катастрофой для наших соседей. Ударила по мировой экономике, разорила множество людей, лишила всех ощущения стабильности.

Никаких больше «великих вождей», никаких культов личности, никакой «сильной руки»

Так зачем эта война была начата? Причина в том, что безграничная и бесконтрольная власть сводит с ума и лишает чувства реальности. За 22 года в Кремле Путин стал жертвой собственной пропаганды и не оставил в личном окружении никого, кто решился бы сказать ему неприятную правду. Рядом остались только кивалы и поддакивающие холопы, которые говорят лишь то, что он хочет слышать. Довольно ординарный в общем-то человек, по воле случая оказавшийся на вершине власти, поверил в собственную гениальность и способность сломать мировой порядок и подстроить его под свои хотелки. А в итоге сломал жизни миллионов людей.

Россия большая страна с долгой историей. Мы переболеем этим недугом: Путин уйдёт, а Россия останется. Но мы навсегда должны выучить урок: никаких больше «великих вождей», никаких культов личности, никакой «сильной руки». Только демократические институты и сменяемая власть. Каким бы замечательным ни был президент, два срока – и до свидания.

Всегда надо помнить, как заповедь, что власть развращает, а абсолютная власть – развращает абсолютно. Развращает и убивает.

Дмитрий Гудков

Все последние годы Россия и Украина жили с двумя разными лозунгами: «Можем повторить» и «Никогда снова». В итоге Россия, как и обещала, «смогла повторить» – начать бомбить Киев в 4 часа утра. А Украина сейчас бьется за то, чтобы подобного больше никогда не было.

Мир, помогая Украине, помогает России. Нет другого пути и другой возможности освободить нашу страну

Мир, помогая Украине, помогает России. Нет другого пути и другой возможности освободить нашу страну: путинский режим должен рухнуть, он должен быть осужден ровно так же, как в Нюрнберге был осужден гитлеровский. Он должен транслироваться по всем каналам – с этого и начнется пробуждение страны от морока. И никто уже не сможет сказать «мы не знали», видя свидетельства о сотнях тысячах погибших.

Именно сотнях тысяч. И чем дальше идет война, тем ближе и миллионы.

Да, мы не смогли остановить войну. Одни из тех, кто пытался, в тюрьме. Другие были вынуждены уехать, спасаясь от репрессий. Третьи остаются в заложниках в России и вынуждены сейчас молчать или пользоваться омерзительным новоязом, чтобы за ними не пришли.

А другие – те, кто наделен хотя бы иллюзией власти и влияния в стране – полностью отказались от собственной воли, совести и трясутся только над своими кошельками. Среди всех этих путинских наемников не нашлось ни одного Штауффенберга, чтобы хотя бы попытаться спасти Россию от террористов которые превратили ее в террористическое государство. Не нашлось даже человека, который хотя бы просто сказал «Умываю руки».

Я не могу найти слов для Украины. Говорить «простите нас» - все это пустое. Как можно простить убийство матери, гибель детей? Но я уверен, что многие из нас чувствуют ответственность.

Наша задача – просто делать все для того, чтобы закончить войну и уменьшить число ее жертв. Помогать Украине

Эти вопросы будут стоять перед нами еще долгие годы, если не десятилетия. Но ответим мы на них потом, во время общенациональной депутинизации, а пока наша задача – просто делать все для того, чтобы закончить войну и уменьшить число ее жертв. Помогать Украине. Работать на международных площадках, объясняя, что с Путиным нельзя идти на переговоры. Спасать тех, кто заложниками остался внутри России.

И верить, что еще через год мы сможем не писать проклятья Путину, а работать для новой России – которая сама скажет «больше никогда».

Некоторые комментаторы уверены, что война похоронит путинский режим.

Аббас Галлямов

Начав войну, которую он оказался не в состоянии выиграть, Путин уничтожил главный аргумент, с помощью которого ему долгие годы удавалось обеспечивать себе симпатии большинства - стабильность. На протяжении долгих лет люди знали, что их ждёт завтра и послезавтра. Теперь об этом осталось только вспоминать.

Раз нет стабильности, то нет никаких причин держаться за Путина

Ну а раз нет стабильности, то нет никаких причин держаться за Путина. Сейчас в стране вдруг стало так неуютно, что кажется, будто хуже уже всё равно не будет. Таков главный внутриполитический итог года.

Удивительно, но Путин организовал его своими собственными руками. Без всякой на то необходимости.

Как говорится, хотел чёрт на луну влезть, да сорвался.

Елизавета Осетинская

Год войне. Сотни тысяч жертв, 14 миллионов беженцев, экономика Украины сжалась на 30%, Россия в полной изоляции, окружена союзниками вроде Мали и Эритреи, сотни тысяч уехавших.

Накануне годовщины, дай, думаю, в образовательных целях посмотрю послание. Ну как, думаю, он будет объяснять, зачем нужны эти сотни тысяч человеческих трагедий? Эти жуткие разбомбленные дома, эти убитые маленькие дети и рыдающие родители, Бахмут, Буча, Мариуполь и так далее.

Никакого внятного объяснения, конечно же, за целый год изобрести не удалось. Когда надо что-то выдумывать, уходить в историю, натягивать сову на глобус, значит, внятно сказать-то нечего. Получилось какое-то: “наши деды воевали, и нам тоже надо”.

Погрязли в гребаном вранье, а деваться некуда

Но интересно было смотреть на людей в зале. Многих я знаю в лицо, а некоторых даже и лично, причем по много лет. За год чудовищно постарели. Мрачные одутловатые гримасы. Глядя на эти знакомые - не сказать бы, с дуру, родные - лица, я вспоминала, кто чем занимался последние 20-25 лет. И сразу как-то ясно, что вся эта риторика даже для них самих это полный булшит. Ни во что они не верят. Просто погрязли в гребаном вранье, а деваться некуда. Какая же мерзота.

Они не могут победить.

Другие пишут, что война подводит черту не столько под правлением Путина, сколько под существованием России как страны-носителя "особых духовных ценностей".

Алексей Лапшин

Утрачено как раз право говорить о некой особой духовности, чтобы там не вещала кремлевская пропаганда

Начало полномасштабных военных действий России в Украине я сразу же оценил как цивилизационную катастрофу. Прежде всего, именно цивилизационную, а не политическую и экономическую, хотя все эти процессы нужно рассматривать в комплексе. Однако было ясно, что на политическом и экономическом уровне развернётся долгая открытая и закулисная игра. Цивилизационная же катастрофа заключалась уже в самом факте российско-украинской бойни, большинством считавшейся чем-то немыслимым даже несмотря на «Крымнаш» и Донбасс. Произошло падение России. Не в узком смысле путинского «русского мира», который изначально был мыльным пузырём, подрывным симулякром, а России как одного из столпов мировой истории. Утрачено как раз право говорить о некой особой духовности, чтобы там не вещали кремлевская пропаганда и придворные деятели культуры. Можно, конечно, сказать, что в последние десятилетия существовала лишь постмодернистская имитация России. Но 24 февраля и постмодернизм окончательно закончился.

Героическое сопротивление Украины, вопреки казалось бы предопределённой ситуации, стало моральным поражением путинского режима. (Если здесь вообще можно говорить о морали.) Пропаганда вынуждена внушать, что российские войска сейчас противостоят коллективному Западу. Да, поставки оружия играют важнейшую роль, но правда заключается в том, что все основные тяготы боев лежат на солдатах Украины.

Очень много можно сказать о различных уровнях развернувшейся трагедии, о её международном значении. В печальный день годовщины ограничусь констатацией того, что противостояние России и Украины, — часть гибридной Третьей мировой войны, глобального переустройства жизни на планете. Последствия этого противостояния будут намного шире судеб границ двух стран.

Сергей Медведев

Эта страна стоит на огромном вековом зле, невысказанном, неотмщенном и непогребенном

Я знал, что эта страна стоит на огромном вековом зле, невысказанном, неотмщенном и непогребенном (как в "Кривом горе" у Эткинда). Зло не только путинизма, но зло социализма и большевизма, зло Русской Империи и Московского царства, зло крепостничества и колонизации, зло в отношениях государства и человека и в отношениях между людьми, зло самого государства -- ревнивого, циничного, равнодушного и кровожадного. Мы все всегда это знали, этого нельзя не знать, живя в России, попав на срочную службу в армии или угодив в ментовку, читая Радищева или Щедрина, общаясь с чиновником или с завучем в школе -- но все это смягчалось привычкой, культурой, осознанием извечности и неизбежности происходящего и твердой убежденностью, что "люди-то у нас хорошие".

Эта привычка к ежедневному злу превратилась в фатализм, раболепие, выученную беспомощность, в онтологизацию, а то и романтизацию зла как "особого пути" России. Мы словно жили на тонком льду поверх бескрайней, мутной, страшной реки, катались на коньках, устраивали на льду пикники и хороводы, разбивали шатры. Но стоило сделать неверный шаг, угодить в трещину -- и человек пропадал навсегда в этой черной воде. И порочное наслаждение от жизни в России, особый русский адреналин состоял в том, что ты знаешь близость опасности, тебя от нее отделяет лишь тонкая корочка льда (например, идешь по нарядной московской улице, а в десятке метров от тебя, в соседнем ОВД, за зарешеченным окошком, опера человека подвешивают ласточкой или сажают на бутылку) -- но ты продолжаешь радоваться жизни: сегодня ***т не тебя.

Война вскрыла сущность России, показала ее стратегии выживания и оправдания существующего порядка

Но вот теперь река вскрылась, и все видят страшную черную воду, которая несет мусор, обломки, человеческие тела: это и есть Россия. Люди жмутся по льдинам, на них продолжается жизнь, но больше не нужно притворяться и говорить, что мы не знаем, что там подо льдом. Война вскрыла сущность России, показала ее механику, институты, дискурсы, стратегии выживания и оправдания существующего порядка -- все, как в учебнике. В этой войне Россия обретает свою классическую и законченную (финальную?) форму, война дает ей смысл и самооправдание, и историческая заслуга Путина заключается именно в этом проявлении и оформлении России. России как института и феномена -- а не как совокупности людей.

А люди -- что люди? Люди всегда разные в данных исторических обстоятельствах, люди -- это природный феномен, они адаптируются к экологии. И в России всегда было много совестливых, просвещенных, страдающих людей, осознающих меру окружающего зла и пытающихся по мере сил противостоять ему. Много их и сейчас, и среди них много моих друзей и знакомых, оставшихся в России, и я им сочувствую, и понимаю, что отъезд это не опция, а привилегия, и шлю им лучи сострадания и поддержки. Но, к сожалению, не они определяют историческую траекторию страны и то зло, что она несет в мир, -- так же как "хорошие немцы" (а они, несомненно были, десятки тысяч расстрелянных диссидентов) не определяли судьбу гитлеровской Германии и ничего не могли противопоставить институтам зла, пока не пришла внешняя сила и не стерла это зло в пыль.

Так что я благодарен прошедшему году за внесенную ясность. Настоящий шок случился не 24 февраля (его мы все ждали, хотя я и не верил до последнего), а был распределен по всему году -- шок узнавания собственной страны, шок опознания бездны, дымящейся черной воды. С этим знанием жить не комфортнее -- но проще, яснее и честнее.

Есть и те, кто не согласен с такой постановкой вопроса и верит, что у России и российской культуры есть будущее - но наступит оно не раньше поражения в войне, покаяния и выплаты репараций.

Борис Акунин (Чхартишвили)

Для меня государство «Российская Федерация» появилось на свет 19 августа 1991 года, в день, когда люди оказались сильнее танков, и умерло 24 февраля 2022 года, когда российские танки отправились завоевывать Украину. Мое государство красиво началось и уродливо заканчивается.

Украине и ее героям слава, ее погибшим вечная память. Их убило мое бывшее государство. «Бывшее» – потому что после 24 февраля я больше не считаю себя его гражданином. Я хочу, чтобы оно поскорее прекратило свое существование и вместо него возникло другое, не имперское, не преступное.

Но мое отношение к стране Россия и мои отношения с нею остались прежними. Тут нет никакого противоречия. В отечественной истории не раз возникали ситуации, когда российское государство становилось врагом и разрушителем собственной страны. И тогда страна такое государство с себя сбрасывала.

Россия – важная часть меня. Отказываться от этой части я не собираюсь, да и не смогу.

Я считаю малодушием и капитулянтством эмигрантские призывы отвернуться от своей страны, от ее культурного наследия

Я считаю малодушием и капитулянтством эмигрантские призывы отвернуться от своей страны, от ее культурного наследия, да и от ее истории, в которой кроме тиранов и мерзавцев было много – намного больше, чем мерзавцев – людей светлых, достойных и даже святых. Те, кто готовы отказаться от Пушкина, Цветаевой, Мандельштама, Булгакова, Сахарова, тем самым соглашаются отдать всё прошлое, настоящее и будущее Путину.

Каждый кто не молчит, кто пытается что-то делать – хотя бы просто убеждать своих знакомых, открывать им глаза – участвует в главной для нас битве, битве за Россию. Это битва за умы и сердца народа, который однажды скинет этот режим. Никто кроме россиян этой работы не выполнит – ни Украина, как бы доблестно она ни сражалась, ни мировое сообщество.

Это наша собственная, внутренняя война – против государства РФ и за страну Россия. Война будет трудной и долгой. Чем она закончится, зависит от нас с вами.

Сергей Абашин

Когда-нибудь этот день станет днём мира и памяти всех тех жертв и страданий, которые от имени России были принесены разным странам и народам. Власть имущие будут приходить к мемориалам, отдавать знаки уважения погибшим и пострадавшим, осуждать преступления предшественников-узурпаторов и обещать никогда их не повторить. По телевизору будут показывать художественные и документальные фильмы об ужасах войн и репрессий, о мужестве тех, кто сопротивлялся и победил, о любви и красоте нашего мирного мира. Россияне, кому что важнее, пойдут в храмы помолиться о мире, кто-то поднимет рюмку за мир, кто-то просто подумает и даже скажет, что жизнь невозможно остановить ракетами и пропагандой, она всё равно окажется сильнее, мир и справедливость всё равно победят. Так обязательно будет...