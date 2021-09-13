Деньги и власть. Кремль покупает лояльность избирателей и Беларуси

Чем кончится экономическая интеграция России с Республикой Беларусь? Что такое суррогатные предвыборные деньги и почему российские власти нарушают свои же законы? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

С 17 по 19 сентября состоятся "выборы "Единой России" в Государственную Думу". В гонке, правда, участвуют еще несколько партий. Но нужны они исключительно для того, чтобы создать иллюзию борьбы. Некоторые представители этих партий даже получат места в парламенте и все, что к этому прилагается: кабинеты, зарплаты (себе и помощникам), возможность время от времени нажимать на кнопки для голосования и даже выступать с трибуны. Но последнее – для самых заслуженных. Или проверенных, что, собственно, одно и то же.

Полная видеоверсия программы:

Заговорил я об этом не для того, чтобы бросить камень в молодую российскую демократию. Программа у меня о деньгах. Они-то меня во всем этом не слишком увлекательном процессе и интересуют. Фактическую покупку голосов – раздачу по 10-15 тысяч рублей двум третям избирателей – я подробно разбирал в прошлой программе. Но купить лояльность и обеспечить себе объяснение грядущей сокрушительной победы с точки зрения властей мало. Надо обеспечить не только процент, но и хоть какую-то явку. Причем, желательно явку людей, падких на "халяву".

Продуктовые наборы на участках для голосования давали еще в советские времена. Но это детский лепет по сравнению с сегодняшним размахом. На нынешние беспроигрышные лотереи тратятся миллиарды рублей из региональных бюджетов. По крайней мере, так обстоят дела в богатых регионах. Например, в Москве:

На первый взгляд – ничего криминального. Лотерея как лотерея. Товарно-денежная, с квартирами и машинами. Есть, правда, одна деталь. Она может свидетельствовать не просто о нарушении закона о выборах в части подкупа избирателей. Но еще и о нарушении Конституции. А согласно основному закону, единственным законным платежным средством в России является рубль. Если бы власти столицы раздавали денежные призы, вопросов бы не было – обычный подкуп. Но раздают баллы, на которые у партнеров акции можно пополнить карту "Тройка", купить лекарства, одежду, обувь, чашку кофе в кафе "Пушкин" или забить холодильник продуктами из "Магнита". И вот эти самые баллы как раз и есть не что иное как денежный суррогат.

Строго говоря, это тоже суррогатные деньги

Понятно, что московские власти никакой Америки не открыли. У любого банка есть программа кэшбэка, в рамках которой пользователям карт возвращают в виде баллов часть уплаченной этими же пользователями комиссии. Строго говоря, это тоже суррогатные деньги. Их использование избавляет людей от того, чтобы считать их своим доходом, заполнять налоговые декларации и вообще тратить свои драгоценные время и силы на полную ерунду из-за копеечной выгоды. И все бы ничего, если бы не одно прецедентное дело.

В 2014 году в деревне Колионово Егорьевского района Московской области местный фермер Михаил Шляпников взял да и заказал в ближайшей типографии собственные деньги. Назвал их "колионами" и запустил в оборот. Обменять колионы по осени можно было на картошку, яйца, молоко и прочую продукцию его хозяйства. А в 2015 году в Егорьевский городской суд поступил иск прокуратуры. В 2019 году мы снимали в Колионово одну из первых программ "Деньги на Свободе". И в этой программе Михаил всю историю рассказывает весьма красочно:

Везите этих всех терпил в суд

– Внезапно повестка из суда. Исковое заявление. От кого заявление? Что-то там написано – тыры-пыры, тыры-пыры… Ваши маневры угрожают финансовой системе Российской Федерации, обманывают неустановленную группу граждан, ведут еще к каким-то безобразим. Судья почитала, посмеялась. Я тоже посмеялся. Пришел прокурор и на мое удивление подтвердил, что иск остается в силе. Судья спросил – а кто потерпевшие? И терпилы: Центральный банк России, правительство, Минфин, налоговая система… Ну она говорит – везите этих всех терпил в суд.

Всех – не всех, а представитель Центрального банка в Егорьевский городской суд приехала и иск прокуратуры поддержала. Она заявила, что введение на территории Российской Федерации других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются. Суд иск удовлетворил. Колионы запретили.

Российские законы для московских мэров и подмосковных фермеров работают по-разному

Возникает вопрос. Если подмосковный фермер со своим миллионом колионов, каждый из которых свободно обменивался на десяток яиц или мешок картошки, мог подорвать основы российской финансовой системы, что говорить о московском мэре Сергее Собянине? Он под выборы раздаст москвичам денежных суррогатов на миллиарды рублей. И ничего. Просто потому, что российские законы для московских мэров и подмосковных фермеров работают по-разному. И судьи об этом прекрасно знают. Впрочем, устроено так не только в России.

В четверг 9 сентября в пятый раз за год Владимира Путина посетил его коллега из Республики Беларусь Александр Лукашенко. Кто-то скажет, зачастил. Приезжает "батька" к нам регулярно, как за зарплатой. Но что делать. Покупка лояльности в Союзном государстве сейчас, как говорят, "в тренде". А единственный источник денег для Лукашенко в условиях международных санкций – Россия. С кредитами на этот раз, правда, получилось не очень. Думал Александр Григорьевич увезти в Минск 3 миллиарда долларов из Евразийского фонда стабилизации и развития, главным спонсором которого является Россия. Но нет. Путин пообещал всего 640 миллионов, да и то до конца следующего года.

С точки зрения Кремля это надежней, чем спонсировать Лукашенко "живыми" деньгами

Но это вовсе не значит, что белорусская экономика останется без российских субсидий. Цена на газ в там следующем году будет на нынешнем уровне – 128,5 доллара за 1 тысячу кубометров. Если учесть, что в той же Европе цена 1 тысячи кубов перевалила за 700 долларов, дотация получается очень неплохая – уж точно больше миллиарда (понятное дело, не рублей). А с 2023 года у России и Беларуси будет единая энергетическая система. Проще говоря, цены на нефть, газ и электричество у партнеров по Союзному государству будут внутрироссийскими. И с точки зрения Кремля, это надежней, чем спонсировать Лукашенко "живыми" деньгами. Он свое дело сделал, получил скромный пансион и может наслаждаться – назовем ее так – интеграцией. Хотя из уст самого Александра Григорьевича на совместной с Владимиром Владимировичем пресс-конференции прозвучало и другое определение:

– Деликатно президент России не сказал о разного рода рассуждениях, что кто-то кого-то поглотит и так далее. Должен сказать, что мы этой болезнью и не болели с президентом России. Если этим кто-то болел, можем подлечить. Я недавно сказал: мы достаточно умные люди, и если нам понадобится иметь абсолютно тесные отношения – еще мощнее, чем в унитарном государстве, мы с ним это сделаем элементарно, – заявил президент Беларуси.

Вот умеет же батька подбирать слова. Поглощение, лучше и не скажешь. И уже не только экономическое. Перечислять, что теперь в Беларуси будет как в России, загибая пальцы, не буду. Подписано 28 "дорожных карт" – у меня и пальцев не хватит. Проще сказать, что белорусам оставят. Например, национальную валюту. Вот только денежно-кредитная политика в республике будет определяться в Банке России. Так что белорусский Национальный Банк станет фактически одним из департаментов российского ЦБ.

О том, как на ситуацию смотрят в Беларуси, мы попросили рассказать белорусского экономиста, финансового аналитика компании "Альпари-Евразия" Вадима Иосуба:

Что же до меня, то я свое мнение высказывал уже не раз. Тот факт, что Лукашенко сдает страну со всеми потрохами, был очевиден еще весной, когда в Минск летал "принимать дела" российский премьер Михаил Мишустин. Россия де-факто прирастает территорией и приобретает очень токсичный – как с экономической, так и с политической точки зрения актив. Ничего хорошего из этого не выйдет – достаточно взглянуть на аннексированный Крым.

Другие темы новой программы "Деньги на Свободе" с Максимом Блантом:

Деньги на еду. Почему нельзя просто раздавать продовольствие.

Деньги на экономику. Что делает Россию корпоративным государством.