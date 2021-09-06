Прожекты и прогнозы. Планы властей кажутся все менее реалистичными

Промышленные революции и надвигающийся кризис. Чем профессиональные прогнозы отличаются от визионерства чиновников? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Владимир Путин выступил 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума. Много говорил об освоении Восточной Сибири и Крайнего Севера. На Курилах, мол, теперь будет такой офшор – всем офшорам офшор. И налоговый, и таможенный. Кстати, премьер-министр Японии на форум не приехал. Говорит, не пригласили. Видимо, чтобы избежать международного скандала?

Полная видеоверсия программы:

Российские приоритеты теперь – Северный морской путь и БАМ. А рядом с ними будут расти просто города и города-миллионники. Еще Россия будет бороться с глобальным потеплением, производить и экспортировать водород, а также следить за вечной мерзлотой.

Вечная мерзлота тает, и все, что там есть, подвергается серьезному риску

Тут, надо сказать, есть небольшая неувязка. С тем, что глобальное потепление – свершившийся факт, уже мало кто спорит. Известно также, что в приполярных широтах, где уже много чего построено и еще больше российские власти собираются строить, процесс идет намного быстрее, чем где бы то ни было. Вечная мерзлота тает, и все, что там есть, подвергается серьезному риску. Позволю себе небольшую цитату из опубликованного на прошлой неделе обзора Банка России:

"Помимо социальных последствий, вызванных подтоплением городов за полярным кругом, таяние ледников может привести к серьезному экономическому ущербу: значительная часть добычной инфраструктуры страны построена как раз в зоне вечной мерзлоты и не рассчитана на изменение ландшафта. В частности, в регионе добывается 90% российского газа, 30% нефти, 100% палладия и 90% алмазов. При этом, по некоторым оценкам, к текущему моменту несущая способность фундаментов части инфраструктуры снизилась на 25–75% по сравнению с периодом 1965–1975 годов, когда большая часть этих объектов была построена" (проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов).

Звучит довольно тревожно. Между тем российские власти сначала решили развивать Арктику – об этом Путин говорил много – и только потом озаботились созданием системы мониторинга за состоянием вечной мерзлоты. Что-то мне подсказывает, что выделенные деньги просто утонут в болотах, которые образуются на месте тундры.

Возвращаясь к выступлению Владимира Путина, отмечу: вопреки сложившейся уже традиции, о победе над коронавирусом он не объявил. Что странно. На носу выборы, а с напастью так и не справились. Но раз уж речь зашла о традициях, сделаю небольшое отступление и расскажу еще об одной, более устоявшейся.

Когда Путин едет на какой-нибудь форум или уж тем более саммит, премьер-министр остается "на хозяйстве". Сидит в Москве и сторожит трон. И видимо, в этот миг относительной свободы вдали от начальника что-то происходит с российскими премьерами. Тянет их порассуждать о светлом будущем. Я, грешным делом, думал, что это характерно только для Дмитрия Медведева, который как-то не удержался и чуть ли не на следующий день после очередного Петербургского экономического форума улетел в Швейцарию, где наделал много шума своими разговорами о 4-дневной рабочей неделе. Но оказывается, что и Михаил Мишустин слеплен из того же теста. Видимо, сыграло свою роль то, что Владивосток от Москвы дальше, чем Петербург. Рассуждал глава правительства 2 сентября о промышленных революциях:

Может, начинающийся энергетический переход и следует рассматривать в качестве пятой промышленной революции

"Произошла ли четвертая промышленная революция? Для того чтобы считать ее свершившейся, требуется, чтобы вызвавшие ее преобразования охватили все общество. Оно должно понять, что больше не может жить по-старому. Чтобы быть успешными, нужно создавать и использовать новые товары и услуги. Пока, я думаю, мы находимся у истоков четвертой промышленной революции. И всем нам необходимо пройти определенный путь, чтобы осознать эти изменения и переосмыслить то, как в новых условиях будут вести себя экономические, социальные и политические системы общества. Это важно еще и потому, что, понимая эти процессы, мы сможем избежать революционных изменений, которыми сопровождались все предшествующие технологические переходы.

Что касается прогнозов относительно пятой промышленной революции – я не буду впадать в визионерство, но хотел бы обратить внимание, что сроки между каждой последующей промышленной революцией и предшествующей сжимаются. Между первой и второй промышленной революцией сколько прошло? Наверное, 100–120 лет. Между второй и третьей всего около 50–70 лет. К четвертой промышленной революции мы подошли примерно через 20–30 лет после третьей. Не исключаю, что пятая свершится у нас на глазах в ближайшие 10–20 лет. Может, начинающийся энергетический переход и следует рассматривать в качестве пятой промышленной революции".

Пятая промышленная революция сама по себе уже тянет на открытие. Но мое внимание привлекло другое. Если следовать логике Мишустина, то к середине века будет происходить по промышленной революции в год. Потом счет пойдет на месяцы, недели, дни. Оно, может, и неплохо. Но чуть раньше глава кабинета министров рассуждал о том, что революция на то и революция, что несет за собой смену общественно-экономической формации. Даже перечислил эти формации, хотя остановился почему-то на капитализме. И тут я на минуту представил, как у нас каждый год меняется общественно-экономическая формация со всеми сопровождающими этот процесс потрясениями. И повеселился, поскольку получилась абсолютная фантасмагория. Но потом вспомнил, что формации формациями – они могут меняться как угодно, но Путин все равно никуда не денется. И веселиться сразу расхотелось.

Главная для нас цифра – к 2035 году реальные доходы россиян снизятся на 9%

Но спустимся с небес на землю. Пока энергетический переход, который Мишустин считает пятой промышленной революцией и радуется ее богатым возможностям, не сулит нам ничего хорошего. Глава Сбербанка Герман Греф в своем выступлении на Восточном экономическом форуме (куда его, в отличие от Мишустина, позвали) рассказал о своей оценке последствий движения развитых стран к углеродной нейтральности. Упадут доходы от экспорта, потери ВВП превысят 4%. Но главная для нас цифра – к 2035 году реальные доходы россиян снизятся на 9%.

Как говорится, снова-здорово. Самое неприятное, что в оценках ЦБ или Сбербанка лежат математические модели, а за выступлениями Путина, Мишустина, Шойгу – голое прожектерство. Вот только в это прожектерство вбухиваются сотни миллиардов, а то и триллионы рублей. А результата все не видно. Путин у власти больше 20 лет. Достаточный срок, чтобы хоть что-то довести до конца. Но концепции постоянно меняются.

Путинская команда соревнуется в том, чьи планы окажутся самыми смелыми и масштабными

Вот это непостоянство постоянного правителя – одна из главных российских проблем. Не удивлюсь, если скоро "нашим всем" станут биотех и фарма. Особенно если учесть успех "Спутника V" и возраст Путина. Пока же путинская команда соревнуется в том, чьи планы окажутся самыми смелыми и масштабными: денег в бюджете больше, чем можно освоить. Но все может быстро измениться.

Банк России опубликовал 1 сентября проект Основных направлений денежно-кредитной политики. Важность этого документа переоценить сложно. В нем все: рост экономики и доходов населения, инфляция, ставки по кредитам. Но главное – это то, к чему готовятся российские денежные власти и как будут действовать при том или ином развитии событий. Полторы сотни страниц читаются как хороший детектив, на одном дыхании. Рекомендую. Говорю это потому, что на подробный анализ потребовался бы не один час. А их у нас нет. Поэтому о главном.

В своем прогнозе аналитики ЦБ, помимо базового сценария, рассматривают еще три: "Усиление пандемии", "Глобальная инфляция" и "Финансовый кризис". Для реализации базового сценария должны быть соблюдены два условия – отсутствие нового витка роста заболеваемости и смертности от коронавируса и остановка устойчивого роста мировой инфляции. В этом случае и мировая, и российская экономика после нынешнего бурного восстановления выйдут на траекторию привычного роста. Для нас это 2-3% в год даже при том, что базовый сценарий исходит из высоких цен на сырье, которые будут постепенно снижаться по мере нормализации денежно-кредитной политики развитых стран и увеличения квот добычи нефти со стороны ОПЕК+. Инфляция в России в базовом сценарии вернется к целевым значениям ЦБ в районе 4%. Ставку в этом случае снизят до 5-6%.

Если, вопреки ожиданиям, мир накроет новой волной коронавируса, а крупные страны вновь станут вводить или ужесточать ограничения, нас ждет повторение прошлого года, хотя и в гораздо более ограниченном масштабе. Мировая экономика замедлится, спрос на сырье упадет, инфляция серьезно замедлится. После появления новых вакцин – очередной восстановительный рост.

Когда "гайки закручивать" начнут в развитых странах, рост российской экономики замедлится

Если на медицинском фронте все будет обстоять более или менее благополучно, велика вероятность развития инфляционного сценария. От базового он отличается тем, что развитые страны раньше, чем все прогнозируют, начнут повышать ставки. В этом случае Россия сначала выиграет от высоких цен на сырье, хотя ставки будут повышаться и дальше, а кредиты дорожать. Зато потом, когда "гайки закручивать" начнут в развитых странах, рост российской экономики замедлится, поскольку цены на сырьевые товары снизятся.

Наконец, добрались до финансового кризиса. Его ЦБ прогнозирует на первый квартал 2023 года. Спровоцировать его может более активное сворачивание стимулов и повышение ставок в США. А причиной послужить накопившиеся в мировой экономике дисбалансы, по сравнению с которыми ситуация 2007–2008 года выглядит безобидными шалостями. Речь, понятно, о пузырях на рынках государственного, корпоративного и частного долга, на фондовых рынках и рынках других, в том числе и товарных активов. Финансовый кризис приведет к падению цен на нефть до 40–45 долларов за баррель и спаду российской экономики в 2023 году на 1,5–2,5%. Восстановление будет затяжным и растянется на несколько кварталов.

Итак, на одной чаше весов грандиозные планы прорыва в светлое обеспеченное будущее для всех россиян, даже тех, кто не согласится жить за Полярным кругом или на аннексированных территориях. На другой – перспектива нового финансового кризиса, который может наступить не через 10 лет (как это обычно бывает), а через полтора. И еще более мрачные перспективы энергетического перехода, которые ударят по кошелькам россиян. Только потому, что энергетическую революцию власти прозевали. И построение энергетической сверхдержавы понимали исключительно как наращивание экспорта углеводородов. Этот бизнес путинская команда освоила в совершенстве. Но для долгосрочного развития страны его явно недостаточно.

Другие темы новой программы "Деньги на Свободе" с Максимом Блантом:

Деньги на Юг. Почему ВТБ до сих пор не в Крыму

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