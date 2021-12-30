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Депутат-единоросс предложил разрешить лишать гражданства граждан по рождению

Александр Хинштейн

Депутат-единоросс Александр Хинштейн предложил распространить норму президентского законопроекта о лишении гражданства на граждан по праву рождения. Он объяснил свою инициативу выступлениями оппозиционеров. Запись была опубликована в телеграме в среду.

"Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?" – написал Хинштейн. Позже он добавил, что ненависть к стране, к его сожалению, категория неюридическая.

Закон о гражданстве был внесён президентом Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента 29 декабря. Он расширяет список статей Уголовного кодекса, осуждение по которым может привести к отзыву гражданства у человека, получившего его не по праву рождения.

Шестая статья российской Конституции гласит, что гражданин не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. В марте Конституционный суд подтвердил, что лишение законно приобретённого гражданства России недопустимо. Но при этом постановил, что законной может быть "отмена решения о приёме в гражданство", это условие к гражданам по праву рождения неприменимо.

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