Депутат Госдумы записал видео с извинениями перед Кадыровым

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев записал видеоролик, адресованный главе Чечни Рамзану Кадырову и российским мусульманам. Он извинился за свои слова из телеинтервью с критикой и оскорблениями в адрес трудовых мигрантов-мусульман в России.

"Я хочу вам, Рамзан Ахматович, сказать, что я, конечно же, имел в виду тех террористов, шайтанов, как вы их называете, с которыми вы боролись у себя в республике … Если кто-то из моих братьев, коллег, мусульман российских воспринял это на свой счёт, мне не стыдно извиниться, потому что я имею в виду тех радикалов", – сказал Матвеев на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Критику Кадырова вызвало интервью Матвеева ютьюб-каналу блогера Павла Иванова. В нём депутат назвал часть приезжающих в Россию мигрантов "дикими дикарями", "агрессивно навязывающими" жителям России исламское право. По его словам, российская власть "прогибается под исламский фактор", в том числе строя мечети. По завершении войны в Украине, прогнозирует депутат, между мусульманами и православными в России пройдут "серьёзнейшие столкновения".

Кадыров отреагировал на интервью 23 января. В его телеграм-канале появилась запись, в которой он выступает от лица "убеждённых мусульман", защищающих Россию участием во вторжении в Украину. "Сегодня наши бойцы несут службу наравне с представителями различных конфессий и народностей в зоне СВО (Украине. – РС). Там у них единое братство, честные мысли о судьбе, трезвые взгляды на жизнь".

Кадыров отметил, что Матвеев "сидит в тылу". Таких людей он назвал "самыми опасными врагами": "безродными, трусоватыми" и вносящими "раскол в ряды настоящих патриотов". "Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше", – написал глава Чечни.

Родившийся в Днепропетровске 55-летний Матвеев — доктор исторических наук и профессор Самарского государственного университета. Он 14 лет был депутатом регионального парламента в Самарской области, КПРФ выдвигала его в 2014 году на пост губернатора региона.

В 2010-х годах он активно участвовал в акциях протеста и баллотировался в Координационный совет оппозиции. Несмотря на поддержку сепаратистских образований на востоке Украины, депутат стал единственным членом Госдумы, открыто выступившим против российского вторжения 2022 года.

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