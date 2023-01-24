Депутатам и сенаторам разрешат скрывать доходы

Декларации о доходах и имуществе депутатов Госдумы и членов Совета Федерации России перестанут публиковать с марта 2023 года. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на депутатов Госдумы.

Согласно законопроекту, информация о доходах и имуществе депутатов и сенаторов будет публиковаться в "обобщённом виде". Как пояснил один из авторов законопроекта депутат Госдумы Павел Крашенинников, "конкретные фамилии, суммы денег, перечни недвижимости" от граждан будут скрыты. Избиратели смогут лишь узнать, подал ли депутат декларацию и есть ли в ней ошибки.

Сегодня, 24 января, законопроект прошёл второе чтение в Госдуме. Результаты голосования пока не опубликованы. В первом чтении, когда законопроект касался только депутатов местного и регионального уровней, документ поддержали фракции "Единой России", ЛДПР и СРЗП, депутаты от КПРФ преимущественно не голосовали, "Новые люди" высказались против законопроекта в полном составе.

Ранее депутаты были обязаны отчитываться перед избирателями о своих доходах и имуществе, а также о доходе и имуществе своей семьи. Декларации размещались в открытом доступе на сайтах соответствующих органов.

Также президент России Владимир Путин разрешил чиновникам и военным, командированным на аннексированные территории Украины, не отчитываться о своих доходах и имуществе совсем.