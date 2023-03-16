Депутата, слушавшего Путина с лапшой на ушах, оштрафовали

Суд в Самарской области оштрафовал на 150 тысяч рублей местного депутата от партии КПРФ Михаила Абдалкина по административной статье о "дискредитации" армии России. Поводом для этого стало видео, на котором депутат с лапшой на ушах смотрит трансляцию выступления президента Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката Алексея Лапузина.

По словам юриста, в действиях его подзащитного нет состава правонарушения. На видео или в подписи к нему Абдалкин не говорит про войну в Украине или российскую армию. Лапузин также утверждает, что в материалах дела не было заключения эксперта-лингвиста, который мог бы указать на какие-то признаки "дискредитации" армии в ролике депутата. Адвокат Абдалкина намерен обжаловать решение суда.

Михаил Абдалкин сам опубликовал ролик на личных страницах в соцсетях, отметив, что смотрел послание по просьбе руководства фракции КПРФ в областной думе. "Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен", – прокомментировал видео депутат.

Ранее Самарская областная дума объявила Абдалкину "публичное порицание". Депутаты предложили исключить его из партии, а также обратились в правоохранительные органы и прокуратуру с просьбой дать юридическую оценку его поступку.