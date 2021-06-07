Депутатов Азербайджана возмутили действия главы СК России Бастрыкина

Азербайджанские депутаты написали обращение президенту России Владимиру Путину, протестуя против освобождения из-под стражи сотрудника ДПС Александра Гусева, застрелившего при задержании 19-летнего Векила Абдуллаева. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Авторы обращения заявили, что общественность Азербайджана возмущена решением главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина освободить Гусева из-под стражи. Депутаты также выразили недовольство из-за реакции официальных лиц на ситуацию. Авторы письма заявили, что расценивают освобождение Гусева из-под стражи "не только как укрывательство и одобрения преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией".

"Кто из державших в руках оружие, может поверить в то, что оно само среагировало на "нарушителя", который якобы "угрожал жизни" полицейского? Утверждение бездоказательное по многим причинам. Разве у Векила Абдуллаева был в руках пистолет? Чем именно грозил застреленный Гусевым молодой парень? Ничем!" - говорится в обращении азербайджанских депутатов к Путину.

Ранее в понедельник на сайте change.org была опубликована петиция с требованием "справедливого наказания" для инспектора ДПС. Она также адресована Владимиру Путину. Авторы петиции назвали освобождение полицейского из СИЗО "одобрением преступления". На момент публикации ее подписали более 2,5 тысяч человек.

В конце мая на change.org была опубликована петиция "Освободить сотрудника автоинспекции Александра Гусева!". Авторы также требовали "тщательно провести расследование и привлечь водителя и пассажира к ответственности". За шесть дней ее подписали более 22 тысяч человек.

Инцидент произошёл 28 мая на трассе в районе поселка Мошково в Новосибирской области. Полицейские пытались остановить автомобиль с затонированными стёклами, но водитель не отреагировал на их требования и проехал мимо. После недолгой погони полиция прижала машину к обочине возле придорожного кафе. Судя по кадрам видеозаписи с места происшествия, Абдуллаев пытался помешать Гусеву задержать его товарища. Полицейский сначала оттолкнул и ударил молодого человека, потом достал пистолет и попытался прижать подростка к капоту машины. После этого видео обрывается и возобновляется в тот момент, когда окровавленный Абдуллаев падает с капота полицейского автомобиля на землю. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. В МВД заявили, что выстрел произошёл случайно в момент, когда полицейский пытался загнуть руку Абдуллаева ему за спину.

4 июля Гусев был освобожден из-под стражи по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде и надлежащее поведение. Дело изъяли у местных следователей и передали в Центральный аппарат ведомства. Бастрыкин также принял решение о возбуждении нового дела об оскорблении полицейских и нападении на них. Двух подозреваемых, ехавших в автомобиле с Абдуллаевым, задержали в этот же день.