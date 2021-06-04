Полицейского, обвиняемого в убийстве задержанного, выпустили из СИЗО

В Новосибирской области инспектора ДПС Владимира Гусева, которого обвиняют в смерти раненного при задержании 19-летнего Векила Абдуллаева, выпустили из следственного изолятора. Это сделано по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Следователь изменил меру пресечения на подписку о невыезде. Расследование обстоятельств случившегося продолжается.

Инцидент произошёл 28 мая на трассе в районе посёлка Мошково в Новосибирской области. Полицейские пытались остановить автомобиль с затонированными стёклами, но водитель не отреагировал на их требования и проехал мимо. После недолгой погони полиция прижала машину к обочине возле придорожного кафе.

Судя по кадрам видеозаписи с места происшествия, Абдуллаев пытался помешать Гусеву задержать его товарища. Полицейский сначала оттолкнул и ударил молодого человека, потом достал пистолет и попытался прижать подростка к капоту машины. После этого видео обрывается и возобновляется в тот момент, когда окровавленный Абдуллаев падает с капота полицейского автомобиля на землю. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. В МВД заявили, что выстрел произошёл случайно в момент, когда полицейский пытался загнуть руку Абдуллаева ему за спину.

В отношении Гусева заведено уголовное дело по статьям о "превышении должностных полномочий" и "причинении смерти по неосторожности". Суд отправил его в СИЗО.

После ранения Абдуллаева около 60 представителей азербайджанской диаспоры приехали к зданию местного отделения полиции и потребовали выдать им Гусева. На суде об избрании меры пресечения 38-летний сотрудник ДПС заявил, что его дом угрожали сжечь неизвестные. Супруга полицейского рассказала о поступающих ей угрозах. 2 июня СМИ сообщили, что семью Гусева вывезли за пределы посёлка Мошково.