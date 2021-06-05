В Новосибирске арестованы попутчики убитого инспектором ДПС

Центральный районный суд Новосибирска на два месяца арестовал Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова по делу о применении насилия к полицейскому и оскорблению представителя власти. Арестованные были друзьями и попутчиками 19-летнего Векиля Абдуллаева, застреленного 28 мая сотрудником ДПС, передаёт Сибирь.Реалии.

Инцидент произошёл в районе посёлка Мошково в 56 километрах к северо-востоку от Новосибирска. Сотрудники полиции остановили после преследования автомобиль с Абдуллаевым, Исмаиловым и Курбановым. Абдуллаев попытался помешать полицейскому задержать своего товарища, после чего 38-летний старший инспектор ДПС нанёс ему несколько ударов, а потом застрелил из табельного пистолета, как утверждается, случайно.

Дело вызвало широкий общественный резонанс. Полицейский Олег Гусев сначала был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосторожности, но накануне был выпущен из СИЗО по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. В отношении открывших против него дело сотрудников новосибирского управления СК начата служебная проверка.

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В Мошкове был предотвращён конфликт между представителями азербайджанского сообщества и новосибирским ОМОНом. Семья Гусева пожаловалась на угрозы со стороны сообщества, представители землячества их отрицают и требуют справедливого расследования и суда над полицейским.