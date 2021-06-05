Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Новосибирске арестованы попутчики убитого инспектором ДПС

Илькин Исмаилов

Центральный районный суд Новосибирска на два месяца арестовал Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова по делу о применении насилия к полицейскому и оскорблению представителя власти. Арестованные были друзьями и попутчиками 19-летнего Векиля Абдуллаева, застреленного 28 мая сотрудником ДПС, передаёт Сибирь.Реалии.

Инцидент произошёл в районе посёлка Мошково в 56 километрах к северо-востоку от Новосибирска. Сотрудники полиции остановили после преследования автомобиль с Абдуллаевым, Исмаиловым и Курбановым. Абдуллаев попытался помешать полицейскому задержать своего товарища, после чего 38-летний старший инспектор ДПС нанёс ему несколько ударов, а потом застрелил из табельного пистолета, как утверждается, случайно.

Дело вызвало широкий общественный резонанс. Полицейский Олег Гусев сначала был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосторожности, но накануне был выпущен из СИЗО по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. В отношении открывших против него дело сотрудников новосибирского управления СК начата служебная проверка.

В Мошкове был предотвращён конфликт между представителями азербайджанского сообщества и новосибирским ОМОНом. Семья Гусева пожаловалась на угрозы со стороны сообщества, представители землячества их отрицают и требуют справедливого расследования и суда над полицейским.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG